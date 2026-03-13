#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Елордада полицейлер ана мен сәбиге көмек қолын созды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 15:28 Фото: Zakon.kz
Салқын ауа райына қарамастан, таңғы сағат 08:20 шамасында Астана қаласы полиция департаменті патрульдік полиция мамандандырылған батальонының экипажы Керей мен Жәнібек хандар көшесі мен Әл-Фараби даңғылының қиылысында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметін атқарып тұрған.

Осы сәтте қолында үш айлық сәбиі бар әйел полиция қызметкерлерінен көмек сұрап жүгінді. Әйелдің айтуынша, ауа райының суықтығы мен қала жолдарындағы көлік кептелісіне байланысты АҚШ елшілігіне құжат алу үшін белгіленген уақытқа үлгермеу қаупі туған.

Егер ол уақытында жетпесе, шетелге шығуына қажетті құжаттарын ала алмай қалуы мүмкін еді. Жағдайдың маңыздылығын түсінген тәртіп сақшылары — полиция аға лейтенанты Дамир Қазиханов пен полиция капитаны Бейбіт Бердібаев дереу әрекет етіп, ана мен баланы қызметтік автокөлікпен қажетті жеріне жеткізіп салды.

"Осындай қиын сәтте полиция қызметкерлерінің бейжай қалмай, бірден көмек көрсеткені үшін шын жүректен алғыс айтамын. Суық күнде үш айлық баламен жолда қалу мен үшін өте ауыр жағдай болды. Олар жағдайды түсініп, бірден қол ұшын созды. Қаламызда осындай мейірімді, жауапты әрі кәсіби қызметкерлердің бар екенін білу – үлкен қуаныш, – дейді қала тұрғыны.

Полиция қызметкерлерінің жедел әрі жанашыр әрекеттерінің арқасында әйел қажетті жеріне дер кезінде жетіп, құжаттарын рәсімдеуге мүмкіндік алды.

Астана полицейлері қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен қатар, қала тұрғындары мен қонақтарына кез келген жағдайда көмек көрсетуге әрдайым дайын екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысындағы трассада полицейлер саяхатшыларға көмектесті
14:23, 18 шілде 2025
Түркістан облысындағы трассада полицейлер саяхатшыларға көмектесті
Түркістан облысында полицейлер шетелдік жүргізушіге көмектесті
16:27, 22 мамыр 2025
Түркістан облысында полицейлер шетелдік жүргізушіге көмектесті
Талдықорғанда полицейлер кәмелетке толмаған жүргізушіні қолға түсірді
11:39, 17 қараша 2025
Талдықорғанда полицейлер кәмелетке толмаған жүргізушіні қолға түсірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: