#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Президент ұлттық есептеу инфрақұрылымы мен деректерді қорғаудың стратегиялық маңыздылығын атап өтті

Ақордада Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Digital Qazaqstan жобасының жүзеге асырылуы жөнінде жұмыс кеңесі өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 16:22 Сурет: akorda.kz
Ақордада Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Digital Qazaqstan жобасының жүзеге асырылуы жөнінде жұмыс кеңесі өтті.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық есептеу инфрақұрылымын дамыту және деректерді басқару жүйесін жетілдіру мәселесіне ерекше назар аударды. Оның айтуынша, екі жаңа суперкомпьютердің іске қосылуы еліміздің технологиялық дербестігін күшейту тұрғысынан зор стратегиялық мәнге ие.

Президент деректердің сапасына әр ведомствоның бірінші басшысы жауап беруге тиіс екенін айтты. Деректерді басқарудың толық мемлекеттік жүйесін қалыптастыру оны экономикалық актив ретінде қарастырудың маңызды қадамы болмақ.

Сонымен қатар, баяндамада криптоиндустрияны дамыту мәселесі көтерілді. Бұл саланы реттейтін заңнамалық өзгерістер биыл мамыр айында күшіне енеді. Президент қаржы саласын реттейтін органдарға Үкімет пен құқық қорғау органдарымен бірлесіп, цифрлық активтер саласын дамыту жоспарын әзірлеуді тапсырды. Жоспарда қаржы тұрақтылығына зиян келтірмеу, алаяқтыққа және капиталды заңсыз шығаруға қарсы тиімді шаралар қарастырылуы тиіс.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы жеке мәліметтің құпиялылығын сақтаудың және дербес деректерге заңсыз қол жеткізудің кез келген түріне тосқауыл қоюдың маңыздылығына назар аударды. Оның пікірінше, жеке мәліметтің тарап кетуі азаматтардың мемлекетке деген сенімін төмендетеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Ата заң жобасы халық тарапынан қолдау тапқан жағдайда, дербес деректерді қорғау конституциялық міндет ретінде бекітілетінін жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым -Жомарт Тоқаев IT-бизнесті дамыту мен жасанды интеллектіні өндіріске енгізу барысын жеделдетуді тапсырды
16:18, Бүгін
Қасым -Жомарт Тоқаев IT-бизнесті дамыту мен жасанды интеллектіні өндіріске енгізу барысын жеделдетуді тапсырды
Мемлекет басшысы Digital Qazaqstan жобасы бойынша кеңес өткізді
16:09, Бүгін
Мемлекет басшысы Digital Qazaqstan жобасы бойынша кеңес өткізді
Тоқаев 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасының мәселелері жөнінде кеңес өткізді
19:08, 17 тамыз 2023
Тоқаев 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасының мәселелері жөнінде кеңес өткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: