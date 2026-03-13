Жаңа прогрессивті Конституция – бірлігіміздің негізі: Атырау облысы әкімінің орынбасары жастармен кездесті
Кездесу барысында жаңа Конституцияның маңызы, оның елдегі демократиялық өзгерістерге ықпалы және азаматтық қоғамды дамытудағы рөлі де сөз болды.
Сурет: Атырау облысы әкімдігі
Сондай-ақ Конституциялық реформалар аясында жүзеге асырылып жатқан жаңашыл бастамалар мен олардың жастар үшін ашып отырған мүмкіндіктері талқыланды.
Кездесу барысында аймақ басшысының орынбасары жастардың бастамалары мен ұсыныстарын тыңдап, олардың пікірлері өңірдің дамуына маңызды екенін айтты. Еркін форматта өткен жиында жастар қоғамдағы өзекті тақырыптарды көтеріп, түрлі ұсыныстарын ортаға салды.
Атап айтқанда, жиын барысында Атырау облысында спорт саласын дамыту, жас спортшыларға жан-жақты қолдау көрсету мәселесі қозғалды.
Сонымен қатар, жас отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету, өнертапқыш жастардың басын қосатын арнайы орта қалыптастыру, сондай-ақ мәдениет саласын қолдау және дамыту бағытында ұсыныстар айтылды.
Дарын Шамұратов жастардың белсенділігі мен бастамашылдығын жоғары бағалап, олардың идеялары өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына оң ықпал ететінін жеткізді.
Мұндай кездесулер алдағы уақытта да жалғасын табады.