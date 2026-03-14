#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

СІМ Таяу Шығыс елдерінен қазақстандықтарды эвакуациялау аяқталғанын хабарлады

СІМ Таяу Шығыс елдерінен қазақстандықтарды эвакуациялау аяқталғанын хабарлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.03.2026 10:50 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 14 наурызда, Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Таяу Шығыс өңірінен қазақстандықтарды эвакуациялау жұмыстарының аяқталғаны туралы маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, жалпы саны 10 275 адам Қазақстанға оралды.

Эвакуация әртүрлі бағыт арқылы жүргізілгені атап өтілді. Оның ішінде жерүсті және әуе жолдары пайдаланылды.

"Қазақстанның шетелдегі дипломатиялық өкілдіктері жергілікті жерлерде шетел мемлекеттерінің құзыретті органдарымен жұмысты үйлестіріп, отандастарымызбен тұрақты байланыс орнатты және азаматтарға қажетті көмек көрсетті", – делінген ҚР СІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сондай-ақ министрлік қазақстандықтардың елге қауіпсіз оралуын қамтамасыз етуге көмектескен мемлекеттік органдар мен шетелдік серіктестерге алғыс білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
9517 қазақстандық Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылды
16:48, 11 наурыз 2026
9517 қазақстандық Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылды
Таяу Шығыста қаза тапқан немесе зардап шеккен қазақстандықтар бар ма – СІМ мәлімдемесі
16:24, 10 наурыз 2026
Таяу Шығыста қаза тапқан немесе зардап шеккен қазақстандықтар бар ма – СІМ мәлімдемесі
Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылған қазақстандықтардың саны белгілі болды
11:23, 10 наурыз 2026
Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылған қазақстандықтардың саны белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Бүгін
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Бүгін
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
Разгромом завершилась битва боксёра из Казахстана за медаль на "Кубке Будущего"
12:48, Бүгін
Разгромом завершилась битва боксёра из Казахстана за медаль на "Кубке Будущего"
Зрелищный боксёр из Казахстана деклассировал соперника и будет драться за "золото" Futures Cup
12:17, Бүгін
Зрелищный боксёр из Казахстана деклассировал соперника и будет драться за "золото" Futures Cup
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: