Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Саясат

Таяу Шығыста қаза тапқан немесе зардап шеккен қазақстандықтар бар ма – СІМ мәлімдемесі

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, паспорт гражданина РК, документы, паспорт РК, паспорт Казахстана, паспорт Республики Казахстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 16:24 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 10 наурызда өткен брифингте Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев Таяу Шығыс елдерінен қазақстандықтарды эвакуациялау туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, қазіргі уақытқа дейін қаза тапқан немесе зардап шеккен Қазақстан азаматтары туралы ақпарат түскен жоқ.

"Эвакуация басталғалы бері құзырлы мемлекеттік органдардың, әуе компанияларының, резидент және бейрезидент ұйымдардың көмегімен елге 8585-тен астам қазақстандық қайтарылды. Алдағы күндері Израильден – 78 азаматты, Катардан – шамамен 350 адамды, Біріккен Араб Әмірліктерінен – шамамен 550 адамды, Сауд Арабиясынан – шамамен 300 адамды эвакуациялау жоспарланып отыр", – деді Ерлан Жетібаев.

Оның сөзінше, бұл деректер өзгеруі мүмкін.

"Азаматтарды елге қайтару тек әуе рейстері арқылы ғана емес, сонымен қатар құрлықтағы шекаралар арқылы да жүзеге асырылып жатыр. Олар Әзербайжан, Армения және Түрікменстан арқылы өтуде. Жалпы Ираннан 66 Қазақстан азаматы елге оралды. Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері жергілікті жерде жұмысты үйлестіруді жалғастырып, отандастарымызбен тұрақты байланыста", – деп толықтырды СІМ өкілі.

Сондай-ақ министрлік қазақстандықтарға Сыртқы істер министрлігінің және Қазақстанның шетелдегі елшіліктерінің ресми хабарламаларын қадағалап отыруды сұрады.

Бұған дейін Таяу Шығыс елдерінен 7300-ден астам қазақстандық эвакуацияланғаны туралы хабарланған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
