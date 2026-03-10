Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылған қазақстандықтардың саны белгілі болды
Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 10 наурызда Таяу Шығыс елдерінен эвакуацияланған қазақстандықтар туралы жаңартылған ақпарат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметіне сәйкес:
"Таяу Шығыс елдерінен эвакуация басталғаннан бері жалпы 8 585 қазақстандық отбасына оралды".
Сыртқы істер министрлігі мен тиісті органдар қазақстандықтарды Таяу Шығыс елдеріндегі қақтығыс аймағынан қайтару жұмыстарын жалғастыруда.
"Қазақстанның аймақтағы дипломатиялық өкілдіктері жергілікті әрекеттерді үйлестіруді жалғастырып, отандастарымызбен тұрақты байланыста", – деп атап өтті министрліктің баспасөз қызметі.
Бұған дейін 7 300-ден астам қазақстандық эвакуацияланғаны хабарланған еді.
2026 жылғы 9 наурызда Ермек Қошербаев пен Гидеон Саар Израильден қазақстандықтарды эвакуациялау мәселесін талқылағаны белгілі болды.
