#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Оқиғалар

Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылған қазақстандықтардың саны белгілі болды

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 10 наурызда Таяу Шығыс елдерінен эвакуацияланған қазақстандықтар туралы жаңартылған ақпарат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сәйкес:

"Таяу Шығыс елдерінен эвакуация басталғаннан бері жалпы 8 585 қазақстандық отбасына оралды".

Сыртқы істер министрлігі мен тиісті органдар қазақстандықтарды Таяу Шығыс елдеріндегі қақтығыс аймағынан қайтару жұмыстарын жалғастыруда.

"Қазақстанның аймақтағы дипломатиялық өкілдіктері жергілікті әрекеттерді үйлестіруді жалғастырып, отандастарымызбен тұрақты байланыста", – деп атап өтті министрліктің баспасөз қызметі.

Бұған дейін 7 300-ден астам қазақстандық эвакуацияланғаны хабарланған еді.

2026 жылғы 9 наурызда Ермек Қошербаев пен Гидеон Саар Израильден қазақстандықтарды эвакуациялау мәселесін талқылағаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтарды шұғыл эвакуациялау: Таяу Шығыс елдерінен жаңа рейстер ел әуежайларына келіп қонды
09:57, 04 наурыз 2026
Қазақстандықтарды шұғыл эвакуациялау: Таяу Шығыс елдерінен жаңа рейстер ел әуежайларына келіп қонды
Бір тәулік ішінде Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның 1,7 мыңнан астам азаматы ұшып шықты
10:48, 08 наурыз 2026
Бір тәулік ішінде Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның 1,7 мыңнан астам азаматы ұшып шықты
Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның қанша азаматы эвакуацияланды
19:18, 05 наурыз 2026
Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның қанша азаматы эвакуацияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
12:10, Бүгін
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
11:56, Бүгін
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
11:45, Бүгін
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
11:34, Бүгін
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: