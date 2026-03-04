Қазақстандықтарды шұғыл эвакуациялау: Таяу Шығыс елдерінен жаңа рейстер ел әуежайларына келіп қонды
Берілген мәліметке сәйкес, Таяу Шығыс елдерінен эвакуацияланған қазақстандықтар мінген рейстер 2026 жылғы 4 наурыз күні еліміздің әуежайларына келген.
Азаматтық авиация комитетінің дерегінше, Air Astana әуе компаниясы Медина және Жидда қалаларынан рейстер орындаған:
- Air Astana компаниясы Медина мен Жиддадан бірнеше рейс орындады:
- KC2202 рейсі Ақтау қаласына сағат 21:28-де қонды, бортта 142 адам болды;
- KC2208 Медина – Атырау бағыты бойынша сағат 01:19-да қонды, 145 адам;
- KC2206 Жидда – Атырау бағыты бойынша сағат 02:50-де қонды, 174 адам;
- KC2204 Жидда – Атырау бағыты бойынша сағат 03:34-те қонды, 179 адам болды.
Сонымен қатар, SCAT әуе компаниясы Boeing 767 әуе кемесімен Алматы – Маскат – Алматы бағыты бойынша рейс орындалып жатыр. Ұшақта шамамен 290 орын бар.
Қазіргі таңға дейін Қазақстанға 946 жолаушы қайтарылды.
Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстары жалғасып жатыр.
Таяу Шығыс елдерінен қазақстандықтарды алып келген алғашқы рейстер 2026 жылғы 3 наурызда Астана және Алматы қалаларының әуежайларына келіп қонды.
Бұған дейін Азаматтық авиация комитеті Таяу Шығыс елдерінде жүрген қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат жариялаған болатын.