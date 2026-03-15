Қоғам

Ерлан Қошанов жаңа Конституция жобасын қабылдау бойынша республикалық референдумда дауыс берді

Ерлан Қошанов жаңа Конституция жобасын қабылдау бойынша республикалық референдумда дауыс берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 09:24 Сурет: mazhilis.parlam.kz
Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау мәселесі бойынша республикалық референдумға қатысқанын хабарлады Zakon.kz.

Ерлан Қошанов №128 дауыс беру учаскесінде, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы ғимаратында дауыс берген.

"Көңіл-күй жақсы. Бүгін барлық қазақстандықтардың көңіл-күйі мерекелік деп ойлаймын. Бүгін маңызды күн. Қазақстан халқына жаңа Конституция болу-болмауын шешу қажет. 15 наурыз еліміздің тарихында ерекше орын алады деп сенемін. Мен өз таңдауымды жасадым. Барлық қазақстандықтарды дауыс беру учаскелеріне келіп, азаматтық борышын орындауға шақырамын", – деді Ерлан Қошанов журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып.

Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентті қайта құрылымдау ұсынысын енгізген: екі палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге көшу. Бастапқыда Конституцияның шамамен 40 бабына өзгерістер енгізу жоспарланған еді. Алайда жұмыс барысында түзетулер саны едәуір көп болатыны белгілі болды.

Сондықтан 2026 жылғы 21 қаңтарда президент Конституциялық реформа комиссиясын құру туралы жарлыққа қол қойды. Азаматтардан түскен ұсыныстарды қоса алғанда, негізгі заңға өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстар талқыланған кезде комиссия жаңа Конституцияны қабылдау және оның жобасын жалпыұлттық референдумға шығару қажеттігіне келген. Жоба президентке 11 ақпанда ұсынылды. Сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 15 наурызда жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды.

Теңіз кен орнында жаңа Конституция бойынша референдумда дауыс беру жүріп жатыр
10:06, Бүгін
Теңіз кен орнында жаңа Конституция бойынша референдумда дауыс беру жүріп жатыр
Олжас Бектенов Қазақстанның жаңа Конституциясын қабылдау бойынша референдумда дауыс берді
08:13, Бүгін
Олжас Бектенов Қазақстанның жаңа Конституциясын қабылдау бойынша референдумда дауыс берді
Ерлан Қарин: Жаңа Конституция ел дамуындағы жаңа тарихи кезеңді бастайды
15:30, 21 ақпан 2026
Ерлан Қарин: Жаңа Конституция ел дамуындағы жаңа тарихи кезеңді бастайды
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
11:06, Бүгін
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
10:45, Бүгін
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
10:17, Бүгін
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
10:14, Бүгін
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
