Ерлан Қошанов жаңа Конституция жобасын қабылдау бойынша республикалық референдумда дауыс берді
Ерлан Қошанов №128 дауыс беру учаскесінде, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы ғимаратында дауыс берген.
"Көңіл-күй жақсы. Бүгін барлық қазақстандықтардың көңіл-күйі мерекелік деп ойлаймын. Бүгін маңызды күн. Қазақстан халқына жаңа Конституция болу-болмауын шешу қажет. 15 наурыз еліміздің тарихында ерекше орын алады деп сенемін. Мен өз таңдауымды жасадым. Барлық қазақстандықтарды дауыс беру учаскелеріне келіп, азаматтық борышын орындауға шақырамын", – деді Ерлан Қошанов журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентті қайта құрылымдау ұсынысын енгізген: екі палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге көшу. Бастапқыда Конституцияның шамамен 40 бабына өзгерістер енгізу жоспарланған еді. Алайда жұмыс барысында түзетулер саны едәуір көп болатыны белгілі болды.
Сондықтан 2026 жылғы 21 қаңтарда президент Конституциялық реформа комиссиясын құру туралы жарлыққа қол қойды. Азаматтардан түскен ұсыныстарды қоса алғанда, негізгі заңға өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстар талқыланған кезде комиссия жаңа Конституцияны қабылдау және оның жобасын жалпыұлттық референдумға шығару қажеттігіне келген. Жоба президентке 11 ақпанда ұсынылды. Сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 15 наурызда жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды.