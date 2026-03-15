Қоғам

Бас прокуратура қазақстандықтарға маңызды үндеу жасады

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда референдумға дауыс беру құқықтық тәртіп шеңберінде өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Бас прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау қызметі басқармасының басшысы Бекжан Қараманов атап өткендей, осы күндері прокуратура мен соттар референдумға қатысты барлық өтініштерді дереу қарауға міндетті.

Оның айтуынша, бүгінгі күнге дейін прокуратура мен соттарға осындай өтініштер түспеген.

"Жалпы дауыс беру процесі құқықтық алаң аясында өтуде. Референдумды өткізу кезінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғасады", – деді спикер.

Бекжан Қараманов заң талаптарын мүлтіксіз орындауға шақырды.

"Бүгін дауыс беру күні үгітке тыйым салынғанын тағы да естеріңізге салғым келеді. Бұл талаптарды сақтамау Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 102-ші және 120-баптары бойынша әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады", – деді Б.Қараманов.

2025 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентті қайта құруды ұсынды: екі палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге көшу. Бастапқыда парламент реформасы аясында Конституцияның шамамен 40 бабына өзгерістер енгізу жоспарланған болатын. Алайда жұмыс барысында түзетулер саны едәуір артық болатыны белгілі болды.

Сондықтан 2026 жылғы 21 қаңтарда президент Конституциялық реформа комиссиясын құру туралы жарлыққа қол қойды. Негізгі заңға өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарды, оның ішінде азаматтардан түскен пікірлерді талқылау барысында комиссия жаңа Конституцияны қабылдау қажеттігіне және оның жобасын жалпыұлттық референдумға шығару керектігіне келді.

Жоба президентке 11 ақпанда ұсынылды. Сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 15 наурызда жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды.

Алматылықтар белсенділік танытып, сайлау учаскелерінде кезекке тұрды
Бас прокуратура қазақстандықтарға үндеу жасады
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
