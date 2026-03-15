#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Референдумға қатысушылардың қарасы қалың

Референдум Атырау облысында жоғары белсенділікпен өтіп жатыр. , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 10:42
Референдум Атырау облысында жоғары белсенділікпен өтіп жатыр.

Қалалық және аудандық референдум учаскелерінде таңғы сағаттан бастап азаматтар өз құқықтарын пайдаланып, дауыс беруге келіп жатыр. Қазір облыста 276 референдум учаскесі жұмыс істеп тұр.

Бақылаушылар референдумға қатысушылардың қарасы бұрынғы жылдарға қарағанда айтарлықтай қалың екенін айтады. Учаскелерде тәртіп сақталып, барлық санитарлық талаптар мен ұйымдастыру шаралары мұқият орындалған.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Азаматтар кезегін сақтап, өз дауысын беріп жатыр. Көпшілігі референдумға алғаш рет қатысып отырған жастар болса, тәжірибелі қатысушылар да белсенділік танытып отыр.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Референдум барысында азаматтардың өз таңдауын жасау құқығы толық қамтамасыз етілген. Қала тұрғындары мен ауылдық округтерден келген қатысушылардың саны күннен күнге артып, қоғамдағы демократиялық үрдістің күшті екендігін көрсетіп отыр.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Осылайша, референдумға қатысушылардың қарасы қалың болуы – халықтың өз болашағына бей-жай қарамайтынын, азаматтық белсенділіктің жоғары деңгейде екенін айқын дәлелдейді. Бұл – ел дамуына қосқан әрбір азаматтың үлесі деп айтуға болады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның барлық аймағында референдум белсенді өтуде
10:56, Бүгін
Қазақстанның барлық аймағында референдум белсенді өтуде
Алматыда тағы бір Олимпиада жүлдегері референдумға қатысты
16:43, 06 қазан 2024
Алматыда тағы бір Олимпиада жүлдегері референдумға қатысты
Өзбекстанда референдум өтіп жатыр
10:56, 30 сәуір 2023
Өзбекстанда референдум өтіп жатыр
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
11:06, Бүгін
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
10:45, Бүгін
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
10:17, Бүгін
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
10:14, Бүгін
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
