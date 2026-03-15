Референдумға қатысушылардың қарасы қалың
Қалалық және аудандық референдум учаскелерінде таңғы сағаттан бастап азаматтар өз құқықтарын пайдаланып, дауыс беруге келіп жатыр. Қазір облыста 276 референдум учаскесі жұмыс істеп тұр.
Бақылаушылар референдумға қатысушылардың қарасы бұрынғы жылдарға қарағанда айтарлықтай қалың екенін айтады. Учаскелерде тәртіп сақталып, барлық санитарлық талаптар мен ұйымдастыру шаралары мұқият орындалған.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Азаматтар кезегін сақтап, өз дауысын беріп жатыр. Көпшілігі референдумға алғаш рет қатысып отырған жастар болса, тәжірибелі қатысушылар да белсенділік танытып отыр.
Референдум барысында азаматтардың өз таңдауын жасау құқығы толық қамтамасыз етілген. Қала тұрғындары мен ауылдық округтерден келген қатысушылардың саны күннен күнге артып, қоғамдағы демократиялық үрдістің күшті екендігін көрсетіп отыр.
Осылайша, референдумға қатысушылардың қарасы қалың болуы – халықтың өз болашағына бей-жай қарамайтынын, азаматтық белсенділіктің жоғары деңгейде екенін айқын дәлелдейді. Бұл – ел дамуына қосқан әрбір азаматтың үлесі деп айтуға болады.