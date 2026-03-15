Қоғам

Қазақстанның барлық аймағында референдум белсенді өтуде

Ел азаматтары жаңа Конституция бойынша жаппай дауыс беруде, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 10:56 Сурет: Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметі
Еліміздің барлық аймағында жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум жалғасып жатыр.

Сайлау учаскелеріне халық көптеп келіп, өз таңдауларын жасап, мемлекет болашағына деген жоғары жауапкершілігін көрсетуде.

Сурет: Қарағанды қаласы өңірлік коммуникациялар қызметі

Қарағанды облысының Теміртау қаласындағы № 307 сайлау учаскесіне таңнан бастап ағылған халық қарасы әр сәт сайын қалыңдай түсуде.

Павлодар қаласындағы № 476 сайлау учаскесінде де тұрғындар үздіксіз келіп, ұйымдасқан түрде дауыс беріп жатыр. Ел ертеңінен үміт күткен халықтың белсенділігі жоғары.

Сурет: Маңғыстау облысының өңірлік коммуникациялар қызметі

Маңғыстау облысының Қарақия ауданы сайлау учаскелерінде де таң атқаннан бастап тыныштық жоқ. Республикалық референдумға жеке азаматтармен қатар, ұжым болып қатысып, өз таңдауын жасап жатқандар көп.

Сурет: Түркістан облысының өңірлік коммуникациялар қызметі

Түркістан облысында жаңа Конституция жобасына дауыс беруге асыққан жұрт кезекте тұр. Олар оң өзгерістерге үміт артып отыр.

Айта кетейік, дауыс беру бүгін түнгі 20:00-ге дейін жалғасады.

Еліміздегі әуежайлар мен вокзалдар республикалық референдум жайлы ақпараттың алаңына айналды
13:23, 22 ақпан 2026
Еліміздегі әуежайлар мен вокзалдар республикалық референдум жайлы ақпараттың алаңына айналды
Жаңа конституция жобасын талқылауға арналған "Референдум-2026" онлайн-марафоны - трансляция
12:03, 14 ақпан 2026
Жаңа конституция жобасын талқылауға арналған "Референдум-2026" онлайн-марафоны - трансляция
14 ақпанда "Референдум-2026" онлайн-марафоны өткізіледі
09:17, 14 ақпан 2026
14 ақпанда "Референдум-2026" онлайн-марафоны өткізіледі
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
11:06, Бүгін
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
10:45, Бүгін
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
10:17, Бүгін
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
10:14, Бүгін
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
