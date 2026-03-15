Қазақстанның барлық аймағында референдум белсенді өтуде
Сайлау учаскелеріне халық көптеп келіп, өз таңдауларын жасап, мемлекет болашағына деген жоғары жауапкершілігін көрсетуде.
Қарағанды облысының Теміртау қаласындағы № 307 сайлау учаскесіне таңнан бастап ағылған халық қарасы әр сәт сайын қалыңдай түсуде.
Павлодар қаласындағы № 476 сайлау учаскесінде де тұрғындар үздіксіз келіп, ұйымдасқан түрде дауыс беріп жатыр. Ел ертеңінен үміт күткен халықтың белсенділігі жоғары.
Маңғыстау облысының Қарақия ауданы сайлау учаскелерінде де таң атқаннан бастап тыныштық жоқ. Республикалық референдумға жеке азаматтармен қатар, ұжым болып қатысып, өз таңдауын жасап жатқандар көп.
Түркістан облысында жаңа Конституция жобасына дауыс беруге асыққан жұрт кезекте тұр. Олар оң өзгерістерге үміт артып отыр.
Айта кетейік, дауыс беру бүгін түнгі 20:00-ге дейін жалғасады.