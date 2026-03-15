Референдум-2026: Өз таңдауын Ермек Қошербаев жасады
Министр өз таңдауын Астана қаласындағы 51 сайлау учаскесінде жасады. Бұл учаске Аль-Фараби атындағы мектептер сарайы ғимаратында орналасқан.
"Бүгін тамаша күн, біз бәріміз дауыс беруге келдік. Көріп отырсыздар, адамдар дауыс беруге келеді. Олардың көңіл-күйін көріп отырсыздар", – деді Ермек Қошербаев.
Айта кетейік, 2025 жылы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентті қайта құрылымдау ұсынысын енгізді: екі палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге өту жоспарланды. Бастапқыда парламент реформасы аясында Конституцияның шамамен 40 бабына өзгерістер енгізу көзделген еді. Алайда жұмыс барысында түзетулер саны айтарлықтай көп болатыны анықталды.
Осыған байланысты 2026 жылдың 21 қаңтарында Президент Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияны құру туралы Жарлыққа қол қойды. Негізгі заңға өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарды, соның ішінде қазақстандықтардан түскен ұсыныстарды қарастыру барысында комиссия мүшелері жаңа Конституцияны қабылдау қажеттігіне келіп, оның жобасын жалпы халықтық референдумға шығару туралы шешім қабылдады.
Жоба Президентке 2026 жылдың 11 ақпанында ұсынылды. Сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылдың 15 наурызында жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өткізуді бекіту туралы Жарлыққа қол қойды.