#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Референдум-2026: Өз таңдауын Ермек Қошербаев жасады

2026 жылдың 15 наурызында Ермек Қошербаев жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдумға қатысты,, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 11:40 Сурет: Zakon.kz\Оксана Даирова
2026 жылдың 15 наурызында Ермек Қошербаев жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдумға қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр өз таңдауын Астана қаласындағы 51 сайлау учаскесінде жасады. Бұл учаске Аль-Фараби атындағы мектептер сарайы ғимаратында орналасқан.

"Бүгін тамаша күн, біз бәріміз дауыс беруге келдік. Көріп отырсыздар, адамдар дауыс беруге келеді. Олардың көңіл-күйін көріп отырсыздар", – деді Ермек Қошербаев.

Айта кетейік, 2025 жылы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентті қайта құрылымдау ұсынысын енгізді: екі палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге өту жоспарланды. Бастапқыда парламент реформасы аясында Конституцияның шамамен 40 бабына өзгерістер енгізу көзделген еді. Алайда жұмыс барысында түзетулер саны айтарлықтай көп болатыны анықталды.

Осыған байланысты 2026 жылдың 21 қаңтарында Президент Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияны құру туралы Жарлыққа қол қойды. Негізгі заңға өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарды, соның ішінде қазақстандықтардан түскен ұсыныстарды қарастыру барысында комиссия мүшелері жаңа Конституцияны қабылдау қажеттігіне келіп, оның жобасын жалпы халықтық референдумға шығару туралы шешім қабылдады.

Жоба Президентке 2026 жылдың 11 ақпанында ұсынылды. Сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылдың 15 наурызында жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өткізуді бекіту туралы Жарлыққа қол қойды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
"Референдум – 2026": Елдің маңызды саяси оқиғасы live форматта өтеді
Қазақстанның барлық аймағында референдум белсенді өтуде
Алматыда референдум басталды
Тяжеловесы из Казахстана и Узбекистана определили победителя турнира Futures Cup в Бангкоке
Казахстанский боксёр шокировал узбека в финале Futures Cup в Бангкоке
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Futures Cup казахстанка поделилась секретом победы
