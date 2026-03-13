#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

"Референдум – 2026": Елдің маңызды саяси оқиғасы live форматта өтеді

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 09:28 Фото: Zakon.kz
2026 жылдың 15 наурызында ауқымды медиажоба – "Референдум – 2026" онлайн марафоны өтеді.

Марафон сағат 09:00-де басталып, түнгі 00:15-ке дейін жалғасады.

15 сағатқа созылатын тікелей эфир ел өміріндегі маңызды саяси оқиғаның барысын жан-жақты қамтып, референдум күнінің негізгі сәттерін, қоғам пікірі мен сарапшылар көзқарасын көрерменге жедел әрі заманауи форматта ұсынады.

Наурызнама онкүндігі аясында өтетін марафон – тек ақпараттық шара емес, қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылайтын, жаңа идеялар мен технологиялық бастамаларды таныстыратын бірегей алаң.

Іс-шараға саяси қайраткерлер, қоғамға танымал азаматтар, өз саласында табысқа жеткен мамандар, өнер мен мәдениет өкілдері және стартаперлер қатысып, ел дамуының маңызды бағыттары жөнінде пікір алмасады.

Жоба барысында көрермендер заманауи технологиялық шешімдер арқылы ұсынылатын ерекше көріністерді де тамашалай алады. Отандық өнертапқыштар жасаған роботтар бағдарлама жүргізуге қатысып, голограмма-шоу арқылы еліміздің соңғы жылдардағы жетістіктер шежіресі ұсынылады.

Марафон аясында 5 алаң жұмыс істейді. Сахнада қоғам қайраткерлері, өнертапқыштар, қайырымды ісімен танылған азаматтар өз ой-пікірлерін ортаға салып, концерттік бағдарлама ұсынылады. Сарапшылар мен қоғам өкілдерінің қатысуымен өзекті тақырыптарға арналған пікірталастар өтіп, инновациялық жобалар мен отандық стартаптар таныстырылады. Сонымен қатар марафон барысында қонақтармен блиц-сұхбаттар жүргізіліп, ел аймақтары мен шетелден тікелей қосылымдар ұйымдастырылады.

Онлайн марафон республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының ресми сайттары мен әлеуметтік желі парақшаларында тікелей көрсетіледі.

Марафонға қатысты мәліметтер мен жедел ақпараттар "Референдум – 2026" Телеграм арнасында тұрақты түрде жарияланып отырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңа конституция жобасын талқылауға арналған "Референдум-2026" онлайн-марафоны - трансляция
12:03, 14 ақпан 2026
Жаңа конституция жобасын талқылауға арналған "Референдум-2026" онлайн-марафоны - трансляция
14 ақпанда "Референдум-2026" онлайн-марафоны өткізіледі
09:17, 14 ақпан 2026
14 ақпанда "Референдум-2026" онлайн-марафоны өткізіледі
2026 жылдан бастап су беру бойынша келісімшарттар жаңа форматта жасалады
10:07, 09 қазан 2025
2026 жылдан бастап су беру бойынша келісімшарттар жаңа форматта жасалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
13:17, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
13:15, Бүгін
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
12:49, Бүгін
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
12:23, Бүгін
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: