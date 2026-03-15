Референдум-2026: Астанада қалай дауыс беріп жатыр – фоторепортаж
Сайлау учаскелері сағат 7:00-де ашылды, залда Қазақстанның әнұраны шырқалды.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бірінші минуттардан-ақ адамдар жинала бастады.
Учаске ашылған соң дереу кезек пайда болды. Музыка қосылып, мерекелік көңіл-күй тудырды. Астаналық Бақытжан Әмірхан, учаскеде бірінші болып дауыс берген азамат:
"Мен өз азаматтық ұстанымымды көрсету үшін келдім. Бұл маңызды деп есептеймін".
№176 Президенттік орталық учаскесінде Төтенше жағдайлар министрі де болды. Журналистердің референдум туралы сұрақтарына жауап бере отырып, ол өз ойының позитивті екенін, көңіл-күйінің жақсы екенін айтты және бұл референдумның бәрі үшін маңызды екенін атап өтті.
Ал "Астана Опера" ғимаратындағы №228 учаскесінде мүлде басқа атмосфера болды. Ғимаратқа сай, тыныш және салтанатты орта сезіледі.
Астаналық Айнұр Бахшиева бұл күннің ел үшін және оның болашағы үшін маңызды екенін атап өтті.
"Біз бүгін жаңа Конституция жобасы бойынша шешім қабылдап жатырмыз. Бәріміздің балаларымыз бар, бұл олардың болашағына үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Білімге қатысты нормалар, әсіресе жастар үшін маңызды, олар оқып, біліктілігін арттырып, кейін жұмысқа орналаса алады. Жаңа Қазақстан – жаңа халық. Біз өсіп, дамып жатырмыз", – деді ол.
Ал №104 учаске мектепте орналасқан, олар сайлаушыларды музыка мен жаңа піскен тоқашпен қарсы алды.
Бұған дейін дауыс беру ұшін Өскеменде референдумға әуе шарымен және парапланмен ұшып келген азаматтар жайлы жазғанбыз.