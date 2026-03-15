Қоғам

Референдум-2026: Астанада қалай дауыс беріп жатыр – фоторепортаж

Референдум-2026: Астанада қалай дауыс беріп жатыр – фоторепортаж, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 17:25 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бүгін, 2026 жылғы 15 наурызда, Астана тұрғындары таңертеңнен бастап сайлау учаскелеріне келіп, референдумға қатысып, Қазақстанның жаңа Конституция жобасы бойынша өз таңдауын жасауда, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сайлау учаскелері сағат 7:00-де ашылды, залда Қазақстанның әнұраны шырқалды.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Бірінші минуттардан-ақ адамдар жинала бастады.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Учаске ашылған соң дереу кезек пайда болды. Музыка қосылып, мерекелік көңіл-күй тудырды. Астаналық Бақытжан Әмірхан, учаскеде бірінші болып дауыс берген азамат:

"Мен өз азаматтық ұстанымымды көрсету үшін келдім. Бұл маңызды деп есептеймін".

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

№176 Президенттік орталық учаскесінде Төтенше жағдайлар министрі де болды. Журналистердің референдум туралы сұрақтарына жауап бере отырып, ол өз ойының позитивті екенін, көңіл-күйінің жақсы екенін айтты және бұл референдумның бәрі үшін маңызды екенін атап өтті.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ал "Астана Опера" ғимаратындағы №228 учаскесінде мүлде басқа атмосфера болды. Ғимаратқа сай, тыныш және салтанатты орта сезіледі.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Астаналық Айнұр Бахшиева бұл күннің ел үшін және оның болашағы үшін маңызды екенін атап өтті.

"Біз бүгін жаңа Конституция жобасы бойынша шешім қабылдап жатырмыз. Бәріміздің балаларымыз бар, бұл олардың болашағына үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Білімге қатысты нормалар, әсіресе жастар үшін маңызды, олар оқып, біліктілігін арттырып, кейін жұмысқа орналаса алады. Жаңа Қазақстан – жаңа халық. Біз өсіп, дамып жатырмыз", – деді ол.

Ал №104 учаске мектепте орналасқан, олар сайлаушыларды музыка мен жаңа піскен тоқашпен қарсы алды.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Бұған дейін дауыс беру ұшін Өскеменде референдумға әуе шарымен және парапланмен ұшып келген азаматтар жайлы жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтаулық белсенді жас алғаш рет дауыс берді
20:47, Бүгін
Ақтаулық белсенді жас алғаш рет дауыс берді
Референдум-2026: вице-премьерлер мен үкімет мүшелері де дауыс берді
12:05, Бүгін
Референдум-2026: вице-премьерлер мен үкімет мүшелері де дауыс берді
Референдум-2026: Өз таңдауын Ермек Қошербаев жасады
11:40, Бүгін
Референдум-2026: Өз таңдауын Ермек Қошербаев жасады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Ордабасы" нацелился на ганского полузащитника: подробности
21:14, Бүгін
"Ордабасы" нацелился на ганского полузащитника: подробности
Бразильский форвард подпишет контракт с "Актобе"
20:30, Бүгін
Бразильский форвард подпишет контракт с "Актобе"
Стало известно, кто обслужит матч "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
19:48, Бүгін
Стало известно, кто обслужит матч "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Бүгін
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
