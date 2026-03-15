Алматылықтар белсенділік танытып, сайлау учаскелерінде кезекке тұрды
Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында сайлау учаскелеріне халық ерекше белсенділікпен келіп жатыр. Куәгерлердің айтуынша, адамдар учаскелер ашылған сәттен бастап келіп, мектептер, колледждер және басқа ғимараттардағы дауыс беру учаскелерінің алдында ұзын-сонар кезекке түзіліп тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халық көп болғанына қарамастан, дауыс беру процесі тыныш және ұйымдасқан түрде өтіп жатыр.
Көпшілік отбасымен, достарымен немесе әріптестерімен бірге келіп, таңертең дауыс беруді жөн көргендерін айтып, демалыс күнін жақындарымен өткізуге үлгеретіндерін жеткізді.
Сайлау комиссияларының мүшелері дауыс берушілер ағымы тұрақты екенін, учаскелер барлық ниет білдірген азаматтарды қабылдауды жалғастырып жатқанын атап өтті.
Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін бірнеше тіркеу үстелдері ұйымдастырылған, бұл кезектерді біртіндеп қысқартуға мүмкіндік береді.
Еске салсақ, бұған дейін Алматыдағы сайлау учаскелерінде тұрғындар үшін фотозоналар ұйымдастырылған болатын.
Мақаламен бөлісу
