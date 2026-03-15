Жеңіл атлетикадан Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова референдумда дауыс берді
Белгілі қазақстандық жеңіл атлет және олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова Өскемендегі сайлау учаскелерінің біріне барып, Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі республикалық референдумда дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы дауыс беру әр азаматтың елдің болашағына әсер етуге мүмкіндік беретін маңызды азаматтық міндет екенін атап өтті. Ольга Рыпакова мұндай сәттердің азаматтарға мемлекет дамуының бағытын өздері анықтауға және жас ұрпақтың болашағына қамқор болуға мүмкіндік беретініне мән берді.
Олимпиада чемпионы №1163 сайлау учаскесінде дауыс берді, ол қаладағы №45 орта мектепте орналасқан. Оның қатысуы басқа сайлаушылардың қызығушылығын тудырып, учаскеде жағымды атмосфера қалыптастырды.
"Мен үшін бұл процеске қатысу маңызды. Бүгін біз өзіміз елдің болашағын қалыптастырып, балаларымыз үшін оның қандай болатынын анықтаймыз", — деп атап өтті Рыпакова дауыс бергеннен кейін.
