#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Конституция есімді қазақстандық референдумда дауыс берді

Конституция есімді қазақстандық референдумда дауыс берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 19:23 Сурет: Zakon.kz
Конституция Нарбаева есімді Қазақстан азаматы республикалық референдумда дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

1958 жылы туған ол 68 жылдан бері осы есімді иеленіп келеді. Оның айтуынша, бүгінгі дауыс беру – ел үшін маңызды күн.

"Мен өте қуаныштымын. Бүгін халықтың қолдауын сезіну маңызды", – деді Конституция Нарбаева.

Ол референдумға қатысуды азаматтық борышым деп санайтынын айтты.

Еске салайық, бұған дейін Астана тұрғыны референдум учаскесінде сүйіктісіне үйлену туралы ұсыныс жасағанын жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда референдумда дауыс беру аяқталды
20:12, Бүгін
Қазақстанда референдумда дауыс беру аяқталды
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
12:22, Бүгін
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды республикалық референдумда дауыс берді
11:26, Бүгін
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды республикалық референдумда дауыс берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Ордабасы" нацелился на ганского полузащитника: подробности
21:14, Бүгін
"Ордабасы" нацелился на ганского полузащитника: подробности
Бразильский форвард подпишет контракт с "Актобе"
20:30, Бүгін
Бразильский форвард подпишет контракт с "Актобе"
Стало известно, кто обслужит матч "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
19:48, Бүгін
Стало известно, кто обслужит матч "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Бүгін
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: