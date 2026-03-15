Конституция есімді қазақстандық референдумда дауыс берді
Конституция Нарбаева есімді Қазақстан азаматы республикалық референдумда дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
1958 жылы туған ол 68 жылдан бері осы есімді иеленіп келеді. Оның айтуынша, бүгінгі дауыс беру – ел үшін маңызды күн.
"Мен өте қуаныштымын. Бүгін халықтың қолдауын сезіну маңызды", – деді Конституция Нарбаева.
Ол референдумға қатысуды азаматтық борышым деп санайтынын айтты.
Еске салайық, бұған дейін Астана тұрғыны референдум учаскесінде сүйіктісіне үйлену туралы ұсыныс жасағанын жазған едік.
