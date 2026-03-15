Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
Сурет: Zakon.kz\Екатерина Елисеева
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2026 жылғы 15 наурызда жаңа Конституция жобасы бойынша өткен республикалық референдумда дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Нұрсұлтан Назарбаев өз таңдауын Астана Опера ғимаратында орналасқан №228 сайлау учаскесінде жасады.
Бұған дейін Ерлан Қошанов та жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі республикалық референдумда дауыс бергені хабарланған еді.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript