Қоғам

Мәулен Әшімбаев жаңа Конституцияны қабылдау бойынша референдумда дауыс берді

Мәулен Әшімбаев жаңа Конституцияны қабылдау бойынша референдумда дауыс берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 09:38 Сурет: Telegram/senate_kz
2026 жылғы 15 наурызда Мәулен Әшімбаев жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдумда дауыс бергені белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпарат жоғары палатаның Telegram-каналы арқылы жарияланды.

Мәулен Әшімбаев өз таңдауын Ұлттық кітапхана ғимаратында орналасқан дауыс беру учаскесінде жасады.

Ол референдумның тарихи маңыздылығына тоқталып, әрбір дауыс еліміздің дамуының әрі қарайғы бағытын анықтауда ерекше рөл атқаратынын атап өтті. Сонымен қатар, бұл науқан азаматтарға мемлекеттік шешімдер қабылдауға тікелей қатысу мүмкіндігін беретінін айтты.

Сурет: Telegram/senate_kz

Сонымен бірге, Әшімбаев азаматтарды белсенді түрде референдумға қатысып, еліміздің болашағына қатысты маңызды шешім қабылдауға өз үлестерін қосуға шақырды.

Бұған дейін Ерлан Қошанов жаңа Конституцияны қабылдау бойынша республикалық референдумда дауыс берген болатын.

