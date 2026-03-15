Мәулен Әшімбаев жаңа Конституцияны қабылдау бойынша референдумда дауыс берді
2026 жылғы 15 наурызда Мәулен Әшімбаев жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдумда дауыс бергені белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақпарат жоғары палатаның Telegram-каналы арқылы жарияланды.
Мәулен Әшімбаев өз таңдауын Ұлттық кітапхана ғимаратында орналасқан дауыс беру учаскесінде жасады.
Ол референдумның тарихи маңыздылығына тоқталып, әрбір дауыс еліміздің дамуының әрі қарайғы бағытын анықтауда ерекше рөл атқаратынын атап өтті. Сонымен қатар, бұл науқан азаматтарға мемлекеттік шешімдер қабылдауға тікелей қатысу мүмкіндігін беретінін айтты.
Сонымен бірге, Әшімбаев азаматтарды белсенді түрде референдумға қатысып, еліміздің болашағына қатысты маңызды шешім қабылдауға өз үлестерін қосуға шақырды.
Бұған дейін Ерлан Қошанов жаңа Конституцияны қабылдау бойынша республикалық референдумда дауыс берген болатын.
