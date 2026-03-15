Серік Шәпкенов жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі референдумда дауыс берді
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атырау облысының әкімі Серік Шәпкенов жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі республикалық референдумда Атырау қаласындағы №8 учаскеде дауыс берді.
Аймақ басшысы референдумның ел болашағы үшін маңызын және оның әр адамға өзінің азаматтық ұстанымын білдіруге мүмкіндік беретінін атап өтті.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атырау облысында референдум өткізуге 276 учаске ұйымдастырылған.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Аумақтық сайлау комиссиясының мәліметінше, облыста референдумға қатысатын сайлаушылар тізіміне 18 жасқа толған және дауыс беру құқығы бар 416 619 азамат енгізілген.
Оқи отырыңыз
