Қоғам

Қазақстанда референдумда дауыс беру аяқталды

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 20:12 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 15 наурыз күні сағат 20:00-де Қазақстанның барлық өңірінде жаңа Конституция жобасы бойынша өткен республикалық референдумдағы дауыс беру учаскелері ресми түрде жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы сәттен бастап учаскелік комиссия мүшелері дауыс беру жәшіктерін ашып, бюллетеньдерді санау рәсіміне кірісті. Республика аумағында дауыс беру процесі толық аяқталды.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, елден тыс жерлердегі дауыс беру учаскелері әлі де жұмыс істеп жатыр.

Уақыт белдеулерінің айырмашылығына байланысты шетелдегі Қазақстан азаматтары әлі де өз дауыс беру құқығын пайдалана алады.

Еске салайық, қазіргі уақытта Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай, Сингапур, Малайзия, Моңғолия, Вьетнам, Индонезия мен Таиландта шетелдік референдум учаскелері өз жұмысын аяқтағанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның барлық аумағында референдум айтарлықтай бұзушылықтарсыз өтті – бақылаушылар
21:00, Бүгін
Қазақстанның барлық аумағында референдум айтарлықтай бұзушылықтарсыз өтті – бақылаушылар
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
12:22, Бүгін
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
2026 жылғы Референдум: халықаралық бақылаушылар дауыс беру барысы туралы айтты
16:11, Бүгін
2026 жылғы Референдум: халықаралық бақылаушылар дауыс беру барысы туралы айтты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Ордабасы" нацелился на ганского полузащитника: подробности
21:14, Бүгін
"Ордабасы" нацелился на ганского полузащитника: подробности
Бразильский форвард подпишет контракт с "Актобе"
20:30, Бүгін
Бразильский форвард подпишет контракт с "Актобе"
Стало известно, кто обслужит матч "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
19:48, Бүгін
Стало известно, кто обслужит матч "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Бүгін
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
