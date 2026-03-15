Қазақстанда референдумда дауыс беру аяқталды
Бүгін, 15 наурыз күні сағат 20:00-де Қазақстанның барлық өңірінде жаңа Конституция жобасы бойынша өткен республикалық референдумдағы дауыс беру учаскелері ресми түрде жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осы сәттен бастап учаскелік комиссия мүшелері дауыс беру жәшіктерін ашып, бюллетеньдерді санау рәсіміне кірісті. Республика аумағында дауыс беру процесі толық аяқталды.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, елден тыс жерлердегі дауыс беру учаскелері әлі де жұмыс істеп жатыр.
Уақыт белдеулерінің айырмашылығына байланысты шетелдегі Қазақстан азаматтары әлі де өз дауыс беру құқығын пайдалана алады.
Еске салайық, қазіргі уақытта Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай, Сингапур, Малайзия, Моңғолия, Вьетнам, Индонезия мен Таиландта шетелдік референдум учаскелері өз жұмысын аяқтағанын хабарлаған едік.
