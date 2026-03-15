Қоғам

2026 жылғы Референдум: халықаралық бақылаушылар дауыс беру барысы туралы айтты

Конституция РК, День Конституции РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 16:11 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 15 наурызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен онлайн-марафон барысында халықаралық бақылаушылар Қазақстандағы жаңа Конституция жобасы бойынша өтіп жатқан республикалық референдумдағы дауыс беру барысы туралы пікірлерін білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еліміздің жаңа Конституциясын қабылдау бойынша республикалық референдумға Түркі мемлекеттері ұйымының өкілдері байқаушы ретінде қатысты. Ұйымның бас хатшысының орынбасары Омер Коджаман "Референдум – 2026" онлайн марафоны аясында ОКҚ алаңында өткен брифингте сөз сөйлеп, дауыс беру процесінің қалай өтіп жатқаны жайлы пікірін білдірді.

"Біз Астана қаласында Референдум барысын бақыладық. Жалпы, референдум барысын қадағалау кезінде шараның халықаралық стандарттарға сай және өте жоғары деңгейде өтіп жатқанына куә болдық", – деді спикер.

Ол референдумды бақылау барысында халықтың дауыс беруге ерекше ықыласпен қатысып жатқан байқағанын айтты.

"Бұл – Қазақстан үшін өте маңызды құжат. Елдің мемлекеттік басқару жүйесінде үлкен өзгерістер орын алуда. Парламенттің атауы өзгеріп, дәстүрлі түрде "Құрылтай" деп аталуда. "Вице-президент" деген лауазым енгізіледі. Дауыс беру Қазақстанның заңнамасына, халықаралық стандарттарға толықтай сай өтіп жатқанын байқадық", – деді О. Кодджаман.

Референдум-2026 туралы барлық жаңалықтарды сілтеме бойынша оқи аласыз.

Референдумда дауыс бергендер туралы жаңартылған мәлімет жарияланды
16:22, Бүгін
Референдум-2026: вице-премьерлер мен үкімет мүшелері де дауыс берді
12:05, Бүгін
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
12:22, Бүгін
Олимпийский чемпион боксу дал оценку подопечным по итогам Futures Cup
17:00, Бүгін
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
16:31, Бүгін
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
15:58, Бүгін
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
15:46, Бүгін
