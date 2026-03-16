Референдумның алдын ала қорытындысы: 8 миллионға жуық қазақстандық жаңа Конституцияны қолдап дауыс берді
Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 16 наурызда өткен брифингте ОРК төрағасы Нұрлан Әбдіров жаңа Конституция жобасы бойынша өткен республикалық референдумдағы дауыс берудің алдын ала нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Нұрлан Әбдіров атап өткендей, сайлау учаскелері 2026 жылғы 15 наурызда сағат 20:00-де Астана уақытымен жабылған кезде, референдумға 9 127 192 адам, яғни референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың 73,12%-ы қатысты.
Оның айтуынша, учаскелер жабылғаннан кейін бірден елдің барлық өңірлеріндегі және шетелдегі 10 388 учаскеде дауыстарды санау басталды.
"Референдумға шығарылған мәселе бойынша оң шешімді қолдап дауыс берген азаматтардың саны 7 954 667 адамды құрады немесе 87,15 пайыз", – деді Нұрлан Әбдіров.
Орталық референдум комиссиясының мәліметінше, 146 558 бюллетень жарамсыз деп танылған.
Осылайша, дауыс беруге референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың жартысынан көбі қатысқандықтан, референдум өтті деп есептеледі.
