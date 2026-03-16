#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Референдумның алдын ала қорытындысы: 8 миллионға жуық қазақстандық жаңа Конституцияны қолдап дауыс берді

Жаңа Конституция жобасы бойынша референдумның алдын ала нәтижелері жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 11:18 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 16 наурызда өткен брифингте ОРК төрағасы Нұрлан Әбдіров жаңа Конституция жобасы бойынша өткен республикалық референдумдағы дауыс берудің алдын ала нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Нұрлан Әбдіров атап өткендей, сайлау учаскелері 2026 жылғы 15 наурызда сағат 20:00-де Астана уақытымен жабылған кезде, референдумға 9 127 192 адам, яғни референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың 73,12%-ы қатысты.

Оның айтуынша, учаскелер жабылғаннан кейін бірден елдің барлық өңірлеріндегі және шетелдегі 10 388 учаскеде дауыстарды санау басталды.

"Референдумға шығарылған мәселе бойынша оң шешімді қолдап дауыс берген азаматтардың саны 7 954 667 адамды құрады немесе 87,15 пайыз", – деді Нұрлан Әбдіров.

Орталық референдум комиссиясының мәліметінше, 146 558 бюллетень жарамсыз деп танылған.

Осылайша, дауыс беруге референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың жартысынан көбі қатысқандықтан, референдум өтті деп есептеледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: