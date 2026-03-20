Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 21-25 наурыз
Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 20 наурыз сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасы алаңында шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,07 теңге төмендеп, 481,88 теңге болды.
Еуроның орташа бағамы 556,79 теңге болды (+3,86).
Рубль бағамы 5,71 теңгеге дейін өсті (+0,03).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 70,03 теңге болды (+0,10).
Айырбастау пункттерінде долларды 480,3-482,7 теңге аралығында, еуро – 555,1-561,3 теңге, рубль – 5,70-5,91 теңге аралығында саудаланып жатыр.
20 наурыз таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллар бағамын 482,32 теңге, еуроны 553,37 теңге, рубльді 5,63 теңге деңгейінде белгіледі.
