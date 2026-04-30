Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 1, 2 және 3 мамыр
Фото: pexels
Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында 2026 жылғы 30 сәуір сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 463,09 теңгені құрап, 1,32 теңгеге өсті.
Еуро бағамы 541,61 теңге болды (+2,03).
Ресей рублінің бағамы 6,19 теңгеге дейін көтерілді (+0,03).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 67,65 теңгені құрады (+0,42).
Айырбастау пункттерінде доллар 461–463,7 теңгеден саудаланды, еуро – 539–546,6 теңге, рубль – 5,97–6,10 теңге аралығында саудаға түсті.
30 сәуір таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі ресми бағамды келесідей белгілеген: доллар – 461,55 теңге, еуро – 540,38 теңге, рубль – 6,15 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript