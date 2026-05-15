16 және 17 мамырдағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 15 мамыр күні сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 469,92 теңге болып, 4,12 теңгеге төмендеді.
Еуроның орташа бағамы 546,77 теңге болды (-8,44).
Рубль бағамы 6,42 теңгеге дейін төмендеді (-0,04).
Күндізгі саудадағы юаньның орташа бағамы 69,39 теңге болды (-0,44).
Айырбастау пункттерінде доллар 469,2-471,6 теңгеден сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 546,7-553 теңге, рубль – 6,21-6,34 теңге аралығында.
15 мамыр күні таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,04 теңге, еуроны – 555,01 теңге, рубльді – 6,45 теңге деңгейінде белгілеген еді.
