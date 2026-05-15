#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Қоғам

16 және 17 мамырдағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 17:45 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 15 мамыр күні сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 469,92 теңге болып, 4,12 теңгеге төмендеді.

Еуроның орташа бағамы 546,77 теңге болды (-8,44).

Рубль бағамы 6,42 теңгеге дейін төмендеді (-0,04).

Күндізгі саудадағы юаньның орташа бағамы 69,39 теңге болды (-0,44).

Айырбастау пункттерінде доллар 469,2-471,6 теңгеден сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 546,7-553 теңге, рубль – 6,21-6,34 теңге аралығында.

15 мамыр күні таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,04 теңге, еуроны – 555,01 теңге, рубльді – 6,45 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
16 мамырдан бастап Алматыда үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
18:30, Бүгін
16 мамырдан бастап Алматыда үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 25 және 26 сәуір
18:06, 24 сәуір 2026
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 25 және 26 сәуір
3 және 4 тамыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
19:00, 02 тамыз 2024
3 және 4 тамыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
18:11, Бүгін
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
17:54, Бүгін
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
17:37, Бүгін
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
17:28, Бүгін
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: