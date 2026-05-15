Қоғам

16 мамырдан бастап Алматыда үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді

Фото: Zakon.kz, 15.05.2026 18:30
Алматы тұрғындарына 2026 жылғы 16 мамырдан бастап үш автобус маршрутының қозғалыс сызбасы өзгеретіні туралы ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz қалалық Көлік холдингіне сілтеме жасап.

Холдингтің мәліметінше, Алматы–1 — Шамалған станциясы — Ұзынағаш бағытындағы автомобиль жолында (Сорбұлақ трактісі) күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты, Жаужүрек және Аэродромная көшелерінде автокөлік қозғалысына уақытша ішінара шектеу енгізіледі.

Осыған байланысты №213, №235 және №255 қоғамдық көлік бағыттарының қозғалыс сызбалары 16 мамырдан бастап жол жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін уақытша өзгереді.

№213

Солтүстік бағытта: Саина көшесі — Мәдениет шағынауданы арқылы батыс бағыттағы өткел — Аруана көшесі — Сорбұлақ трактісі көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

Кері бағытта: Сорбұлақ трактісі көшесі — Аруана көшесі — Мәдениет шағынауданы арқылы шығыс бағыттағы өткел — Саина көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

№235

Батыс бағытта: Сорбұлақ трактісі көшесі — Барыс көшесі — ҮАК бойымен көшесі — Саина көшесі — Сорбұлақ трактісі көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

Кері бағытта: Сорбұлақ трактісі көшесі — Саина көшесі — ҮАК бойымен көшесі — Барыс көшесі — Сорбұлақ трактісі көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

№255

Батыс бағытта: Сорбұлақ трактісі көшесі — Барыс көшесі — ҮАК бойымен көшесі — Саина көшесі — Сорбұлақ трактісі көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

Кері бағытта: Сорбұлақ трактісі көшесі — Саина көшесі — ҮАК бойымен көшесі — Барыс көшесі — Сорбұлақ трактісі көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

Айдос Қали
Алматыда 1 мамырдан бастап танымал үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
