#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
461.55
540.38
6.15
Қоғам

Алматыда 1 мамырдан бастап танымал үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді

Фото: Zakon.kz
Алматыда үш автобус маршрутының қозғалыс бағытына өзгеріс енгізіледі. Алдағы жұма күнінен бастап олар екі көшеге кірмейтін болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 30 сәуірде Алматы көлік холдингі мәлімдеді:

"1 мамырдан бастап №27, №118, №137 маршруттарының қозғалыс сызбаларына өзгерістер енгізіледі. Енді автобустар жаңартылған қозғалыс сызбасы бойынша жүреді: Төле би көшесі – Алатау даңғылы – әрі қарай маршрут бойынша, Жүнісов және Кенжетаев көшелеріне кірмейді".

№27 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы

№27 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы

Сурет: Telegram/THA_Info

№118 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы

№118 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы

Сурет: Telegram/THA_Info

№137 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы

№137 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы

Сурет: Telegram/THA_Info

Бұған дейін Әл-Фараби даңғылындағы Zeekr қатысқан ЖКО бойынша тергеудің қашан аяқталатыны белгілі болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда 30 сәуірден бастап бес автобус бағытының жүру сызбасы өзгереді
17:09, 29 сәуір 2026
Алматыда 30 сәуірден бастап бес автобус бағытының жүру сызбасы өзгереді
Алматыда 22 сәуірден бастап екі танымал автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
21:16, 21 сәуір 2026
Алматыда 22 сәуірден бастап екі танымал автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Алматының бір ауданында автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
15:04, 27 ақпан 2026
Алматының бір ауданында автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
18:28, Бүгін
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
18:10, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
17:50, Бүгін
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
17:37, Бүгін
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
