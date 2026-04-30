Алматыда 1 мамырдан бастап танымал үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Алматыда үш автобус маршрутының қозғалыс бағытына өзгеріс енгізіледі. Алдағы жұма күнінен бастап олар екі көшеге кірмейтін болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 30 сәуірде Алматы көлік холдингі мәлімдеді:
"1 мамырдан бастап №27, №118, №137 маршруттарының қозғалыс сызбаларына өзгерістер енгізіледі. Енді автобустар жаңартылған қозғалыс сызбасы бойынша жүреді: Төле би көшесі – Алатау даңғылы – әрі қарай маршрут бойынша, Жүнісов және Кенжетаев көшелеріне кірмейді".
№27 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы
№118 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы
№137 маршруттың жаңа қозғалыс сызбасы
