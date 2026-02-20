#Референдум-2026
Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 21-22 ақпан

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 21-22 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 20:04 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 20 ақпан сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа курсы 496,04 теңге болды, бірден 6,27 теңгеге көтерілді.

Еуроның орташа бағамы – 586,76 теңге (+7,35).

Рубль 6,45 теңгеге көтерілді (+0,05).

Қытайда мерекелік күндерге байланысты юань бойынша сауда болған жоқ.

Валюталық айырбас пункттерінде доллар 496,9-500,4 теңгеден сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 583,4-589,1 теңге, рубль – 6,38-6,49 теңге.

20 ақпан таңертең Ұлттық банк доллар курсін 489,17 теңге, еуроны – 576,63 теңге, рубльді – 6,38 теңге деп белгіледі.

Айдос Қали
