Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 7-8 ақпан

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 7-8 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 18:29 Сурет: pexels
2026 жылғы 6 ақпанда сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 494,65 теңге болып, тағы 0,11 теңгеге төмендеді.

Еуроның орташа бағамы 583,73 теңге болды (+1,26).

Рубль бағамы 6,40 теңгеге дейін төмендеді (-0,05).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 71,24 теңге болды (-0,24).

Айырбастау пункттерінде долларды 494,6-497,2 теңге аралығында сатып алып/сатып жатыр, еуро – 583,3-588,3 теңге, рубль – 6,37-6,51 теңге аралығында.

6 ақпан таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 495,1 теңге, еуроны – 583,72 теңге, рубльді – 6,46 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
