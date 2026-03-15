Жетісу облысында Жоңғар Алатауы ұлттық паркі қызметкерлері ұжым болып референдумға қатысты
Бұл олардың ел болашағына бейжай қарамайтынын, азаматтық жауапкершілікті жоғары деңгейде түсінетінін көрсетеді.
Сурет: Жетісу облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ұжым мүшелері үшін сайлау – мемлекет дамуына үлес қосатын маңызды қадам. Сондықтан олар бұл саяси науқанға белсенді қатысып, әр азаматтың дауысы маңызды екенін көрсетті.
Сурет: Жетісу облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Мұнымен қоса, бірлік пен ұйымшылдық танытқан ұжым елдегі тұрақтылық пен қоғамдық келісімді қолдайтынын білдірді.
Сурет: Жетісу облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Мекеме қызметкерлерінің осындай белсенділігі қоғамға үлгі болары сөзсіз. Өйткені әрбір азаматтың ел тағдырына бейжай қарамай, сайлауға қатысуы – демократиялық қоғамның басты белгісі.
Сурет: Жетісу облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
