Қоғам

Алматыда Наурыз мейрамына байланысты кейбір көшеде қозғалыс шектеледі

Алматыда Наурыз мейрамына байланысты кейбір көшеде қозғалыс шектеледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 19:36 Сурет: Zakon.kz
Алматыда Наурыз мейрамына арналған дайындық және мерекелік іс-шараларды өткізуге байланысты бірқатар көшеде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 16 наурыз сағат 03:00-ден 23 наурыз сағат 00:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылынан Абылай хан көшесіне дейінгі бөлігі автокөлік қозғалысы үшін уақытша жабылады.

Түзетілген қозғалыс сызбалары

№16

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін;
  • Батыс бағытта: Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№37

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№48

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№126

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – Қалдаяқов көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Қалдаяқов көшесі – Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№201

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№205

  • Шығыс бағытта: Желтоқсан көшесі – Гоголь көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Гоголь көшесі – Наурызбай батыр көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№206

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№209

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№210

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

№224

  • Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
  • Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.

Барлығы 10 маршруттың қозғалыс сызбасы өзгертілді.

2026 жылғы 16 наурыз сағат 03:00-ден бастап мерекелік іс-шаралар аяқталғанға дейін.

Айдос Қали
