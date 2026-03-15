Алматыда Наурыз мейрамына байланысты кейбір көшеде қозғалыс шектеледі
Алматыда Наурыз мейрамына арналған дайындық және мерекелік іс-шараларды өткізуге байланысты бірқатар көшеде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылы 16 наурыз сағат 03:00-ден 23 наурыз сағат 00:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылынан Абылай хан көшесіне дейінгі бөлігі автокөлік қозғалысы үшін уақытша жабылады.
Түзетілген қозғалыс сызбалары
№16
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін;
- Батыс бағытта: Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№37
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№48
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№126
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – Қалдаяқов көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Қалдаяқов көшесі – Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№201
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№205
- Шығыс бағытта: Желтоқсан көшесі – Гоголь көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Гоголь көшесі – Наурызбай батыр көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№206
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№209
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№210
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
№224
- Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша;
- Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай маршрут сызбасы бойынша.
Барлығы 10 маршруттың қозғалыс сызбасы өзгертілді.
2026 жылғы 16 наурыз сағат 03:00-ден бастап мерекелік іс-шаралар аяқталғанға дейін.
Оқи отырыңыз
