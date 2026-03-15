Қоғам

16 наурызда елдің басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 19:52 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 16 наурызда елдің басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысының шығысында тұман күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында шаңды дауыл. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырауда күндіз шаңды дауыл күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.

Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Шымкентте түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Түркістанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодарда тұман күтіледі.

Маңғыстау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23 м/с күтіледі. Ақтауда оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Петропавлда тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Оралда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күндіз облыстың оңтүстік-батысында 15-20 м/с. Семейде түнде және таңертең көктайғақ күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Өскеменде түнде және таңертең көктайғақ, тұман күтіледі.

Қарағанды ​​облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі. Қарағандыда тұман күтіледі.

Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, күндіз екпіні 23 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі.

Қостанай облысында тұман күтіледі. Қостанайда тұман күтіледі.

Қызылорда облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, күндіз облыстың орталығында, шығысында күші 15-20 м/с күтіледі. Қызылордада жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15 м/с күтіледі.

Астанада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Айдос Қали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
