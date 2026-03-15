Референдум: үшінші экзитпол нәтижелері жарияланды
Қазақстанда жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі референдум кезінде жүргізілген тағы бір экзитпол нәтижелері жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қоғамдық саясат институты 15 наурыз республикалық референдум күні еліміздің барлық өңірінде exit poll өткізді.
Сауалнама барысында 400-ден астам интервьюерлер мен супервайзерлер жұмыс атқарды. Exit poll-ға 24 мың азамат қатысты. Сауалнама 200 дауыс беру учаскесін қамтыды.
Exit poll нәтижесі бойынша, референдумға 72,1% дауыс берушілер келді. Қатысушылардың 88,6%-ы жаңа Конституцияны қабылдаймын деп дауыс берді.
Еске салайық, бұған дейін "Социс-А" ҚР жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі референдумдағы экзитпол нәтижелерін жариялағанын хабарлаған едік.
Сондай-ақ Еуразиялық интеграция институты жүргізген экзитпол нәтижелері белгілі болды.
