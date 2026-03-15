Еуразиялық интеграция институтының экзитпол нәтижелері
Сурет: Zakon.kz
Еуразиялық интеграция институты "Хабар" агенттігінің тапсырысы бойынша республикалық референдумға қатысты экзитпол нәтижелерін жариялады.
Еуразиялық интеграция институты Қазақстанның 17 облысында, Астана, Алматы, Шымкент қалаларында еxit poll – референдум учаскілерінен шыға берісте азаматтарға сауалнама жүргізді.
Сауалнама 200 референдум учаскісін қамтыды, оның ішінде 129 – қалаларда, 71 – ауылдық жерлерде орналасқан.
Сауалнамаға барлығы 30 мың респондент қатысты, оларға арнайы даярланған интервьюерлер face-to-face әдісімен сұхбат жүргізді.
Сауалнама нәтижелері:
Қазақстандықтардың 86,7%-ы "Иә, қабылдаймын" деп жауап берген.
Зерттеу нәтижелерінің қателігі 1%-дан аспайды.
Еске салайық, бұған дейін "Социс-А" ҚР жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі референдумдағы экзитпол нәтижелерін жариялағанын хабарлаған едік.
