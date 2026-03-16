#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Қоғам

Орал өзгені диплом алуға көмектесемін деп алдаған әйел ұсталды

Орал өзгені диплом алуға көмектесемін деп алдаған әйел ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 18:10 Сурет: Zakon.kz
Оралда полицейлер алаяқтық жасаған күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Полицияның мәліметінше, қала тұрғыны күдікті әйелге 2023 жылы жүгінген. Күдікті оның ұлын оқуға түсіруге және кейін диплом алуына көмектесе алатынын айтқан. Құжаттарды рәсімдеуге жәрдемдесемін деген сылтаумен ол әйелден ақша алған.

"Ұзақ уақыт бойы күдікті жәбірленушіні алдап келген. Хабарламалар жіберіп, дипломды рәсімдеу процесі жүріп жатқандай әсер қалдырған. Алайда оқу аяқталуға тиіс мерзімге дейін әйел не дипломды, не ақшасының қайтарылғанын көрмеген", – деп хабарлады полиция.

Алданғанын түсінген әйел полицияға жүгінген. Келтірілген шығын көлемі – 1,5 млн теңге. Күдікті анықталып, ұсталды, ол кінәсін мойындады.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
Астанада полицейлер қала тұрғынын 800 мың теңгеге алдап кеткен күдіктіні ұстады
17:20, 02 желтоқсан 2025
Астанада полицейлер қала тұрғынын 800 мың теңгеге алдап кеткен күдіктіні ұстады
Астанада пластик терезе орнатамын деп алдаған алаяқ ұсталды
19:47, 03 желтоқсан 2024
Астанада пластик терезе орнатамын деп алдаған алаяқ ұсталды
Алматыда интернет арқылы үй жалдаушыларды алдаған күдікті ұсталды
18:38, 12 желтоқсан 2025
Алматыда интернет арқылы үй жалдаушыларды алдаған күдікті ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
20:21, Бүгін
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
20:12, Бүгін
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
19:53, Бүгін
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
19:40, Бүгін
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
