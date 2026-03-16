Орал өзгені диплом алуға көмектесемін деп алдаған әйел ұсталды
Оралда полицейлер алаяқтық жасаған күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Полицияның мәліметінше, қала тұрғыны күдікті әйелге 2023 жылы жүгінген. Күдікті оның ұлын оқуға түсіруге және кейін диплом алуына көмектесе алатынын айтқан. Құжаттарды рәсімдеуге жәрдемдесемін деген сылтаумен ол әйелден ақша алған.
"Ұзақ уақыт бойы күдікті жәбірленушіні алдап келген. Хабарламалар жіберіп, дипломды рәсімдеу процесі жүріп жатқандай әсер қалдырған. Алайда оқу аяқталуға тиіс мерзімге дейін әйел не дипломды, не ақшасының қайтарылғанын көрмеген", – деп хабарлады полиция.
Алданғанын түсінген әйел полицияға жүгінген. Келтірілген шығын көлемі – 1,5 млн теңге. Күдікті анықталып, ұсталды, ол кінәсін мойындады.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
