#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Қоғам

Жапаров Тоқаевты жалпыхалықтық референдумның табысты өтуімен құттықтады

сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 18:15 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Садыр Жапаров Қасым-Жомарт Тоқаевты Қазақстандағы жалпыхалықтық референдумның табысты өтуімен құттықтады.

Қырғызстан Президентінің пікірінше, жаңа Конституция бойынша дауыс беру қорытындысы қазақстандықтардың Қасым-Жомарт Тоқаев қолға алған саяси және әлеуметтік-экономикалық жаңғыру жолын толық қолдайтынын көрсетеді.

Мемлекет басшысы жылы лебізі және Қырғызстаннан байқаушылар жібергені үшін Садыр Жапаровқа ризашылығын білдірді. Сондай-ақ конституциялық реформа мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталғанын айтты.

Тараптар қазақ-қырғыз сан қырлы қарым-қатынасын одан әрі нығайту перспективасын талқылады. Екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықты жан-жақты тереңдетуге ниетті екендерін растады.

Президенттер өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Сонымен қатар алдағы кездесулердің кестесін пысықтады.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеевпен телефон арқылы сөйлескенін хабарлаған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Айгүл Забирова: Референдум қоғамның ел болашағына қатысты таңдауын көрсетті
18:26, Бүгін
Айгүл Забирова: Референдум қоғамның ел болашағына қатысты таңдауын көрсетті
Тоқаев Мирзиёевті Өзбекстандағы жалпыхалықтық референдумның сәтті өтуімен құттықтады
14:03, 01 мамыр 2023
Тоқаев Мирзиёевті Өзбекстандағы жалпыхалықтық референдумның сәтті өтуімен құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті
11:50, 06 желтоқсан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
20:21, Бүгін
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
20:12, Бүгін
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
19:53, Бүгін
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
19:40, Бүгін
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
