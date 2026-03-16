Оралдағы жатақханада шыққан өрттен кейін ер адам мәйіті табылды
Сурет: Zakon.kz
Оралдағы жатақханада шыққан өрттен кейін ер адамның мәйіті табылды. Ғимараттан 40 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, алдын ала деректер бойынша өрт төсекте шылым шеккеннен шыққан.
"15 наурызда Хамид Чурин көшесіндегі жатақханада өрт болды. 40 адам, оның ішінде бес бала, өз бетінше эвакуацияланды. Өртті сөндіру кезінде 57 жастағы ер адам тұншықтырғыш газдан уланғаны белгілі болды", – деді Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің орынбасары Елдос Батталов.
Өртті сөндіру үшін 18 құтқарушы және жеті техника бірлігі жұмылдырылған.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript