Қоғам

СҚО-да кәріз құдығынан екі жұмысшының мәйіті табылды

Фото: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданына қарасты Саумалкөл ауылында кәріз құдығынан екі адамның мәйіті табылды.

Қайғылы оқиға коммуналдық кәсіпорын аумағында болған. Алдын ала мәлімет бойынша, 50 жастағы слесарь Дмитрий Титарев пен 48 жастағы электрик Владимир Прохоров кәріз сорғы станциясында жұмыс істеген. Мамандардың болжамынша, олардың өліміне жабық кеңістікте жиналған улы газ себеп болуы мүмкін, деп жазады qazaqstan.tv.

Оқиғаға байланысты еңбекті қорғау талаптарының бұзылуы фактісі бойынша полиция сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Өндірістегі қауіпсіздік нормаларының сақталу деңгейі жан-жақты тексерілмек.

СҚО мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті басшысының орынбасары Азат Көшербаевтың айтуынша, оқиғаны тексеру үшін арнайы комиссия құрылады. Қазіргі уақытта оның құрамына кіретін мамандар анықталуда.

Сондай-ақ ол өткен жылы Ғабит Мүсірепов ауданында да осындай жағдай тіркелгенін атап өтті. Жиналған материалдар құқық қорғау органдарына жолданған.

Жыл басынан бері өңірде өндірісте жарақат алған 7 адам тіркелген.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодарда кәріз құдығынан ер адамның мәйіті табылды
17:34, 27 қаңтар 2024
Павлодарда кәріз құдығынан ер адамның мәйіті табылды
Атырау облысында кәріз құдығынан екі жұмысшының денесі табылды
21:25, 13 шілде 2023
Атырау облысында кәріз құдығынан екі жұмысшының денесі табылды
СҚО-да жол шетінен екі адамның мәйіті мен балалар арбасында жатқан сәби табылды
18:55, 06 тамыз 2023
СҚО-да жол шетінен екі адамның мәйіті мен балалар арбасында жатқан сәби табылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
17:44, Бүгін
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
17:34, Бүгін
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
17:16, Бүгін
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
17:03, Бүгін
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
