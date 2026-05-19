СҚО-да ауыл әкімі өлі күйінде табылды
Өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 19 мамырда оқиғаға қатысты қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын нақтылады.
"2026 жылғы 18 мамырда СҚО Май ауылында 48 жастағы ер адамның мәйіті табылды. Бұл дерек бойынша суицид фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр", – деді СҚО ПД баспасөз қызметі.
Ақжар ауданы Май ауылдық округі әкімдігі аппаратының сайтындағы мәліметке сәйкес, Ерлан Смайлов 1977 жылы 14 желтоқсанда дүниеге келген. Ол еңбек жолын математика және физика пәндерінің мұғалімі ретінде бастаған.
Май ауылдық округінің әкімі қызметіне 2026 жылдың 17 ақпанында тағайындалған.
Еске салсақ, 2026 жылғы 6 мамырда Ақтөбе облысында Кенкияқ ауылдық округінің бұрынғы әкімі Қуанышбек Серікжановтың мәйіті табылған. Ол 4 мамырда өз еркімен қызметінен кету туралы өтініш жазып, 5 мамырда ресми түрде қызметінен босатылған. Ал, 2025 жылғы 22 желтоқсанда Темір ауданының Темір қаласы әкімі Еркін Далмағамбетовтің өз-өзіне қол жұмсағаны туралы хабарланған.