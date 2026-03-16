17 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с.
Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында шаңды дауыл күтіледі. Шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырау қ.: 17 наурызда күндіз шаңды дауыл күтіледі.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, таулы аудандарында 15-20 м/с. Шымкент қ.: 17 наурызда түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түркістанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с күтіледі. Ақтөбеде кей уақыттарда тұман күтіледі.
Қызылорда облысында жел солтүстік-шығыстан соғады, түнде облыстың орталығында күші 15-20 м/с, күндіз күші 15-20 м/с күтіледі. Қызылордада жел солтүстік-шығыстан соғады, күші 15-20 м/с күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с. Қарағандыда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Өскеменде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, облыстың оңтүстігінде, орталығында 15-20, күндіз екпіні 25 м/с. Семейде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысында тұман күтіледі. Қостанайда тұман күтіледі.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодарда тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Петропавлда тұман күтіледі.
Астанада кей уақыттарда тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі. Көкшетауда жолдарда көктайғақ күтіледі.
Жамбыл облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, екпіні 23 м/с күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 17 наурызда түнде және таңертең тұман күтіледі.