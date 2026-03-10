#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
491.59
572.16
6.24
Қоғам

11 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды

11 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 22:30 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 11 наурызда елдің бірнеше өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар, бұрқасын, тұман күтіледі. Павлодарда түнде қар, бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20, кей уақыттарда 23-28 м/с.

Ақмола облысында оңтүстік-батыстан жел соғады, 11 наурызда түнде облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз 15-20 м/с, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 23-28 м/с, облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 30 м/с және одан аса, 12 наурызда екпіні 15-20 м/с, облыстың солтүстігінде, шығысында 23-28 м/с, түнде кей уақыттарда 30 м/с және аса күтіледі. Көкшетауда түнде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с, күндіз 15-20 м/с, екпіні 23-28 м/с, кей уақыттарда 30 м/с және одан аса, 12 наурызда екпіні 15-20 м/с, 23-28 м/с, түнде кей уақыттарда 30 м/с және аса күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысында оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде кей уақыттарда 30 м/с және одан аса күтіледі. 12 наурызда 15-20 м/с, облыстың шығысында, оңтүстігінде 23-28 м/с, түнде кей уақыттарда 30 м/с және аса күтіледі. Петропавлда оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с, кей уақыттарда 30 м/с және одан аса күтіледі.

Түркістан облысының таулы аудандарында қатты қар күтіледі. Түнде облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында, күндіз облыстың таулы аудандарында қар, көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, таулы аудандарында 15-20 м/с. Шымкентте түнде көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде екпіні 15-20 м/с. Түркістанда кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде екпіні 15-20 м/с.

Ақмола облысында батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 23-28, кей уақыттарда 30 м/с және одан аса күтіледі. Көкшетауда батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, кей уақыттарда 30 м/с және одан аса күтіледі.

Қостанай облысында оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде 15-20 м/с, күндіз 15-20 м/с, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 23-28, кей уақыттарда 30 м/с және одан аса күтіледі.

Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Жезқазғанда оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, түнде екпіні 15-20 м/с.

Атырау облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырауда түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.

Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20, облыстың солтүстігінде кей уақыттарда 23-28 м/с. Қарағандыда түнде және таңертең аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

Маңғыстау облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, орталығында екпіні 15-18 м/с күтіледі. Ақтауда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с күтіледі.

Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында қар, бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с, күндіз екпіні 15-20, облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 23 м/с күтіледі. Ақтөбеде қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысында қар, бұрқасын, көктайғақ, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қатты қар күтіледі, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, түнде 15-20, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 23-28 м/с, күндіз облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында 15-20, екпіні 25 м/с. Өскеменде түнде қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, түнде екпіні 15-20 м/с.

Абай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі, күндіз облыстың орталығында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, түнде 15-20, облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 23-28 м/с, күндіз облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Семейде түнде қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, түнде екпіні 15-20 м/с.

Қызылорда облысында батыстан соғатын жел оңтүстікке ауысады, күндіз облыстың солтүстігінде күші 15-20 м/с күтіледі.

Қостанай облысында қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман. Қостанайда күндіз қар, бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с.

Жетісу облысында түнде қар, жаяу бұрқасын, облыстың таулы аудандарында кей уақыттарда қатты қар күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, көктайғақ. Батыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 15-20, Алакөл көлдері ауданында 23-28 м/с. Талдықорғанда кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Батыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с.

Астанада кей уақыттарда қар, бұрқасын күтіледі.

Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында қар, бұрқасын, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде қар, бұрқасын күтіледі. Көкшетауда күндіз қар, бұрқасын күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, облыстың шығысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Оралда түнде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
8 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
17:50, 07 наурыз 2026
8 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
6 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
19:36, 05 наурыз 2026
6 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
2 наурызда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
17:45, 01 наурыз 2026
2 наурызда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Команда казахстанского футболиста потерпела пятое поражение кряду в Турции
02:20, 11 наурыз 2026
Команда казахстанского футболиста потерпела пятое поражение кряду в Турции
Костюк обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
01:46, 11 наурыз 2026
Костюк обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
01:18, 11 наурыз 2026
Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Алимханулы лишили пояса чемпиона мира после допинговой дисквалификации
00:53, 11 наурыз 2026
Алимханулы лишили пояса чемпиона мира после допинговой дисквалификации
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: