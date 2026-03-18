Қоғам

Қарағандыда есірткі курьері ұсталды: 3 келіге жуық психотроптық зат тәркіленді

18.03.2026 11:35
Қарағанды облысының полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы жүргізген арнайы операция барысында облыс орталығының 34 жастағы тұрғыны ұсталды.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдікті қала маңындағы елдімекендердің бірінде жасырын қойылған есірткіні алу кезінде анықталған.

Одан кейін ол такси шақырып, Қарағанды қаласына бағыт алған. Алайда жолда полиция қызметкерлері автокөлікті тоқтатты.

Тексеру кезінде жолаушы өз еркімен ішінде ұнтақ тәрізді зат бар алты полимерлі пакетке салынған ораманы тапсырды.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 3 келіге жуық болатын A-PVP психотроптық заты екені анықталды.

Ұсталған адам берген мәлімет бойынша күдікті анонимді жетекшісінің нұсқауымен әрекет етіп, тыйым салынған затты басқа жерге жеткізуді көздеген. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті қамауға алынды.

Оқи отырыңыз
Таразда есірткі тасымалдаумен айналысқан күдікті қолға түсті
13:37, Бүгін
Таразда есірткі тасымалдаумен айналысқан күдікті қолға түсті
Түркістан облысында тұрғыннан 1 келіге жуық есірткі тәркіленді
16:41, 26 наурыз 2025
Түркістан облысында тұрғыннан 1 келіге жуық есірткі тәркіленді
Таразда есірткі курьері 1 келі мефедронмен ұсталды
12:39, 05 ақпан 2024
Таразда есірткі курьері 1 келі мефедронмен ұсталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
17:49, Бүгін
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
17:48, Бүгін
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
17:25, Бүгін
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
17:18, Бүгін
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
