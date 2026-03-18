Алматыда Наурыз қалай тойланады: 21-23 наурызға арналған негізгі іс-шаралар
Мерекелік негізгі алаңдар – Астана алаңы, Абай алаңы, Жібек жолы даңғылының жүргіншілер аймағы және Панфилов көшесі.
Аудандардағы мерекелік орындар:
- Алатау ауданы – ALMATY ARENA спорт кешенінің алдындағы алаң (21 наурыз, 11:00–16:30)
- Алмалы ауданы – М. Ганди атындағы саябақ (21 наурыз, 12:00–16:00)
- Әуезов ауданы – Сайран көлінің батыс жағалауы (21 наурыз, 11:00–16:30)
- Бостандық ауданы – Тұңғыш Президент саябағы (21–22 наурыз, 13:00–16:00)
- Жетісу ауданы – Алматы ипподромы (21 наурыз, 11:00–17:00)
- Медеу ауданы – Пушкин көшесіндегі жүргіншілер аллеясы (21 наурыз, 11:00–15:00)
- Түрксіб ауданы – С. Сейфуллин атындағы саябақ (21 наурыз, 10:00–16:00)
- Наурызбай ауданы – №221 мектеп аумағы (21 наурыз, 11:00–16:30)
Негізгі мерекелік іс-шаралар 21-23 наурыз аралығында өтеді. Бұл күндері қала тұрғындары мен қонақтарына арналған кең ауқымды мерекелік бағдарлама ұсынылады: концерт, театрландырылған қойылым, көрме, мәдениет қайраткерлерімен кездесу, сондай-ақ қазақ халқының дәстүрлі салт-дәстүрі көрсетіледі.
21 наурыз
21 наурыз қаланың басты мерекелік орны — Астана алаңы көктемгі көңіл күйдің, мәдениет пен ерекше эмоцияның орталығына айналады. Сағат 11:00-ден 22:00-ге дейін мұнда музыка, театр, өнер және мәдениет қайраткерлерімен кездесуді тоғыстырған ауқымды мерекелік бағдарлама өтеді.
Таңнан бастап қонақтар мазмұнды концерттік бағдарлама, көркем театрландырылған қойылым мен ұлттық дәстүрлер мен заманауи шығармашылықтың байлығын танытатын тақырыптық көрмеге куә болады. Алаң кеңістігі түрлі интерактивті аймақтар арқылы жандана түседі.
Бұл күні отандық эстрада жұлдыздары қатысатын гала-концерт болады. Сахнада Медеу Арынбаев, Сәкен Майғазиев, Нұржан Керменбаев, Ернар Айдар, Жарқынай Ханайым, Ален Самықенов, Әбік Жексен, Жұлдыз Өмірғали, Диная, Салтанат Бақаева, Мөлдір Әуелбекова, Әсет Есжан, Әзімбек Байлин, Ерден Жақсыбек, Мұхтар Ханзада, Нұрсұлтан Нұрбердиев, Талғат Күзембаев, Нұрмұхаммед Жақып, сондай-ақ "Дос-Мұқасан", "Ұлытау", "KeshYOU" және "Алашұлы" топтары өнер көрсетеді.
Кештің шарықтау шегі — арнайы қонақ ретінде әзірбайжандық әнші Роза Зергерли өнер көрсетеді. Ол көрермендерге ұмытылмас әсер сыйлап, ерекше энергиясымен мерекелік кештің көркін қыздырады.
Астана алаңында 6 тақырыптық киіз үй тігіледі:
1. "Ұлы дала әуені" киіз үйі — мұнда Абай, Жамбыл, Дина, Ақан сері, Біржан сал сынды көрнекті тұлғалардың музыкалық аспаптарының экспозициялары (көшірмелері) ұсынылады.
2. Робо-киіз үй — келушілер назарына пиксельдер арқылы бейне жасайтын, қағаз ұшақтарды ұшыратын, турникке тартылатын роботтар, сондай-ақ Дүниежүзілік ғарыш олимпиадасына дайындалған зымыран үлгілері таныстырылады.
3. DIGITAL 360 КӨРІНІС киіз үйі — айналмалы және едендік LED-экрандармен, арнайы дыбыстық эффектілермен жабдықталған кеңістік. Мұнда келушілер Шымбұлақтағы қардың сықырын естіп, экраннан тау беткейінде сырғанап жүрген сноубордшылар мен қар барысын көре алады. Қонақтар Медеу мен Шымбұлақтың көркем табиғатымен, сақ қорғандарымен, қаланың үздік мейрамханаларымен виртуалды түрде танысып, алматылық апорт — Сиверс алмасының тарихы туралы біле алады.
4. "Сақ мұрасы" археологиялық киіз үйі — Қырым Алтынбеков негізін қалаған ғылыми-реставрациялық зертхананың суретші-реставраторы дайындаған ғылыми реконструкциялар көрмесі ұсынылады. Экспозиция сақ дәуірінің археологиялық мұрасына арналған.
5. "Дәстүр коды" этно-дизайн киіз үйі — алматылық шебер, дәстүрлі "біз кесте" өнерінің өкілі Зейнелхан Мұхамеджанұлының туындылары, этно-дизайнер Айда Кауменованың топтамалары және Алматы музейі қорынан зергерлік бұйымдар қойылады.
6. "Мұра" ұлттық мәдениет киіз үйі — мұнда ұлы қазақ ақындарына арналған театрландырылған көрініс пен поэтикалық қойылым ұсынылады.
Мерекелік көңіл күй Абай алаңын да қамтиды. Мұнда 21 наурыз күні сағат 12:00-ден 22:00-ге дейін қала тұрғындары мен қонақтарына арналған мазмұнды әрі ауқымды бағдарлама ұйымдастырылады.
Күні бойы қонақтар мәдени, ойын-сауық және спорттық іс-шараларға куә болады. Алаң мерекелік рухты сезінгісі келетіндердің басын қосатын орталыққа айналып, мұнда түрлі көрмелер, фестивальдер, интерактивті белсенділіктер, спорттық ойындар мен көпшілік серуендер өтеді.
Мерекенің музыкалық өзегі — танымал артистер мен шығармашылық ұжымдар қатысатын концерттік бағдарлама болмақ. Сахнада Айгүл Үлкенбаева, Arkaiym тобы, Il canto және La Bella квартеттері, Мөлдір Әуелбекова, Нұрсұлтан Нұрбердиев, сондай-ақ заманауи орындаушылар Kyle ruh, Nurbullin, Сәбира Садырқожаев, Айбар Санбай, "Әгугай" ансамблі, "Сардар" этно-ансамблі, "Сақ" тобы, Nursad, Aikentai, AyaFUNK, Astra, Moonlight, Amalyat, "Альфа" тобы және Ayree өнер көрсетеді.
Сонымен қатар, 21-23 наурыз Абай алаңында Түркі әлемі халықтарының көрме-жәрмеңкесі өтеді. Түркия, Әзірбайжан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстаннан келген қолөнер шеберлері бірегей бұйымдарын ұсынады. Көрме-жәрмеңкеде қонақтар Әзірбайжанның қолмен тоқылған кілемдері мен витраждық өрнектерін, Түркияның әйгілі керамикасын, Өзбекстанның Риштан көгілдір керамикасын, Тәжікстанның сюзане және чакан бұйымдарын, Қырғызстанның киізден жасалған шырдақтарын, сондай-ақ Қазақстанның текемет, басқұр, құрақ бұйымдары мен зергерлік өнер туындыларын және басқа да ұлттық мұраларды тамашалай алады.
Қаланың ең көрікті жүргіншілер аймақтарының бірі Жібек жолы – Панфилов көшелері бойын да мерекелік көңіл күй кернейді. Мұнда 21-23 наурыз сағат 11:00-ден 19:00-ге дейін қонақтарға арналған жарқын әрі серпінді бағдарлама ұсынылады.
Күні бойы бұл кеңістік заманауи және дәстүрлі өнер тоғысқан ерекше алаңға айналады. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін түрлі мазмұнды белсенділіктер ұйымдастырылады.
Келушілерді Robo DJ-дің ерекше шоуы, Serpin этно-фольклорлық ансамблінің орындауындағы "NAURYZ: Qazaq Sound" концерттік бағдарламасы күтеді. Күннің шарықтау шегі — әсерлі "Dream Light" жарық шоуы болмақ.
21-22 наурыз (10:00–18:00) Арбатта дәстүрлі "КітапFest-2026" кітап фестивалі өтеді. Онда 40 баспаның таңдаулы туындылары ұсынылып, белгілі жазушылармен әдеби кездесу, сондай-ақ ұлттық және шығармашылық бағыттағы шебердің сабақтары ұйымдастырылады. Фестивальдің басты ерекшелігі, цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында құрылған Smart Yurt киіз үйі.
21-23 наурыз аралығында Панфилов жүргіншілер көшесінде заманауи қазақстандық суретшілердің кескіндеме және фотосурет өнерін біріктірген ашық аспан астындағы ауқымды көрме ұйымдастырылады. Қала тұрғындары мен қонақтары белгілі қазақстандық қылқалам шеберлерінің туындыларын тамашалай алады. Бұл жұмыстарда қазақ халқының дәстүрі мен тұрмысы, көшпелі мәдениет, дала бейнесі мен күнделікті өмір көріністері көркем әрі терең бейнеленген.
Сондай-ақ, осы күндері мұнда "Ұлы даланың ғажайыптары" атты республикалық этно-көрме өтеді. Көрмеде қазақстандық авторлардың дәстүр, мәдениет, табиғат және этникалық мұраны бейнелейтін фотосуреттері ұсынылады. Экспозиция еліміздің бай мәдени мұрасын жетекші фотографтардың объективі арқылы танып-білуге мүмкіндік береді.
Осы алаңда тұрғындар мен қонақтар үшін заманауи интерактивті аллея ұсынылады: LED-экрандарда "Жеті қазына" символдары көрсетіліп, Наурыз мерекесінің бағдарламасы таныстырылады және қаладағы негізгі локациялар бойынша навигация қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар "Almaty AI – Болашаққа саяхат" атты LED-туннель жұмыс істейді. Бұл Алматы қаласын жасанды интеллект көзқарасымен танытатын бірегей кеңістік. Бұдан бөлек, ашық аспан астында "Халықтық караоке" форматындағы 4 караоке алаңы ұйымдастырылады.
22 наурыз
22 наурыз сағат 11:00-ден 22:00-ге дейін Астана алаңында ауқымды мерекелік бағдарлама ұйымдастырылады. Бағдарлама аясында концерттік қойылым, көпшілік серуен, көрме және өзге де мәдени іс-шаралар өтеді.
Концерттік бағдарламада Әлішер Кәрімов, Марсель, Turar, Belluci, Нұржан Абай, Ажар Назар, Ілияс Қабдырай, Ray, Baha, Sanzhar Jumasitov, Astra, Zhenis, Жасұлан Көпберген және басқа да өнер жұлдыздары сахна төрінен көрінеді.
Сол күні сағат 11:00-ден 21:30-ға дейін Абай алаңында да кең ауқымды мерекелік бағдарлама ұсынылады. Мұнда концерт, халықтық серуен мен көрме ұйымдастырылады.
Абай алаңында "Дос-Мұқасан" тобы, Әлішер Қонысбаев, Балжан Бидаш, Айқын, Төлепберген, Әли Оқапов, Нұржан Керменбаев, "KeshYOU" тобы, Ademi, Axallek және өзге де орындаушылар өнер көрсетеді.
Жібек жолы – Панфилов жүргіншілер аймағында сағат 12:30-дан 19:00-ге дейін "Желдірме" дәстүрлі музыка концерті, қуыршақ театрының қойылымдары, Robo DJ шоуы және "Dream Light" жарық шоуы ұйымдастырылады.
23 наурыз
23 наурыз Астана алаңында мерекелік бағдарлама сағат 11:00-ден 18:00-ге дейін жалғасады. Сахнада Дидар Кәден, Сая Махамбет, Дәуіт Тұрғынәлі, Балауса Ерғалина, Айдар Абдрахманов, Жақып Нұрмұхаммед, Майдан Аймауыт, Бостан Нұрдәулет, Тұрдалы Дастан және көпжанрлы "Парасат" этно-ансамблі өнер көрсетеді.
Абай алаңында сағат 11:00-ден 21:30-ға дейін ауқымды мерекелік бағдарлама ұйымдастырылады. Бағдарлама аясында концерт, көпшілік серуен, көрме және басқа да мәдени іс-шаралар өтеді.
Концертте Роза Рымбаева, Айдана Меденова, Жұбаныш Жексенұлы, Dakelot, Sanzhar, 404 тобы, "Дервиши" ансамблі, "Дударай" тобы, Тілек Базаров, Рано, Ботагөз Ғазизқызы, "Тұмар" тобы, "Жұмыр қылыш" тобы, Ерсұлтан Стамғазиев, Болат Құсайынов, Алуа Ерболатқызы және өзге де артистер өнер көрсетеді.
Жібек жолы – Панфилов жүргіншілер аймағында сағат 12:00-ден 19:00-ге дейін түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады: қуыршақ театрының қойылымдары, Robo DJ шоуы және "Dream Light" жарық шоуы өтеді.
Сонымен қатар, 21-25 наурыз аралығында "Алатау" дәстүрлі өнер театры аумағында (Нұркент шағынауданы, 6) көшпелі шапито форматындағы "Наурыз шоу" цирктік бағдарламасы өтеді.
Бағдарламаға Ресей, Украина және Қазақстаннан келген үздік артистер қатысады: гимнастар, акробаттар, үйретілген иттер, эквилибристер мен әуе гимнастары өнер көрсетеді. Сондай-ақ цирктік қойылымға Мұрат Мұтырғанов қатысады.
21-23 наурыз аралығында Алматы қаласы музейлер бірлестігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық орталық музейі метрополитен бекеттерінде фотокөрме ұйымдастырады. Наурыз мейрамын мерекелеу аясында жолаушыларға қазақ халқының дәстүрі мен мәдениетін бейнелейтін фотосуреттер ұсынылады.
Жерасты көлігінің жолаушылары фотокөрме арқылы Қазақстанның тарихы мен ұлттық мұрасымен жақынырақ таныса алады.
Фотокөрме "Жібек Жолы", "Алмалы", "Сайран", "Сарыарқа" бекеттерінде сағат 09:00-ден 21:00-ге дейін жұмыс істейді.