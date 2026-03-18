Қоғам

Наурыз мейрамы қарсаңында әуе компаниялары ішкі рейсті көбейтпек

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 12:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
16 наурыздан бастап қазақстандық авиакомпаниялар қосымша ішкі авиарейстер енгізе бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Air Astana және FlyArystan 2026 жылғы 16 наурыздан бастап ел ішіндегі сұранысқа ие бағыттар бойынша 146 қосымша рейс ұйымдастырады. Бұл туралы Көлік министрлігі мәлімдеді.

SCAT әуе компаниясы өз кезегінде 19–21 наурыз аралығында Алматы – Астана бағыты бойынша 5 рейс, сондай-ақ Шымкент – Ақтау бағыты бойынша 1 рейс ашады. Сонымен қатар, 23–26 наурыз аралығында Алматы – Астана бағыты бойынша тағы 4 рейс, сондай-ақ Шымкент – Астана және Ақтау – Астана бағыттары бойынша бір-бірден рейс қосылады.

"Air Astana және FlyArystan 16–29 наурыз аралығында ел ішіндегі сұранысқа ие бағыттар бойынша 146 қосымша рейс ұйымдастырады. Оның 80-і Алматы – Астана бағытына тиесілі",- делінген ақпаратта.

Сонымен қатар, Алматы, Астана және Ақтау қалаларынан Ақтөбе, Шымкент, Түркістан, Қарағанды, Қостанай, Семей, Ақтау, Атырау, Өскемен және Орал қалаларына қосымша рейстер жоспарланған.

"Жолаушыларға әуе компанияларының ресми сайттарынан қосымша рейстер туралы ақпаратты алдын ала тексеріп, билеттерді ертерек рәсімдеу ұсынылады".Көлік министрлігі баспасөз қызметі

Бұған дейін Қазақстанда оқушыларға арналған жаңа оқулықтар шығарылатындығын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Алматыда Наурыз қалай тойланады: 21-23 наурызға арналған негізгі іс-шаралар
Алматыда Наурыз қалай тойланады: 21-23 наурызға арналған негізгі іс-шаралар
Қазақстанда Наурыз мейрамы басталды
Қазақстанда Наурыз мейрамы басталды
Наурыз мейрамы Қазақстанда жаңаша тойланбақ
Наурыз мейрамы Қазақстанда жаңаша тойланбақ
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
