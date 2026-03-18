Қоғам

Алматыда пойыздар күйе мен көміртегі оксидін шекті нормалардан асырған

Алматыда пойыздар күйе мен көміртегі оксидін шекті нормалардан асырған, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 18:01 Сурет: Алматы әкімдігі
Экологтар Алматы-2 вокзалында локомотивтердің шығарындыларында ластаушы заттар концентрациясының жоғарылағанын тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Eco Almaty" ЖШС-нің мобильді экологиялық зертханасы қалалық табиғатты қорғау прокуратурасымен бірлесіп Алматы-2 вокзалы аумағында теміржол көлігінің ластаушы заттар шығарындыларына мониторинг жүргізді.

Тексеру барысында локомотивтердің шығарынды газы өлшенді. Мониторинг нәтижелері бойынша жекелеген көрсеткіштер бойынша нормадан асып кету фактілері анықталды.

Атап айтқанда, көміртегі оксидінің (CO) концентрациясы 17,45 болды, ал бір реттік шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК) 5,0. Бұл белгіленген нормативтен шамамен 3,5 есе жоғары.

Сондай-ақ күйе (қара көміртегі) бойынша да асып кету тіркелді: концентрациясы 0,528 мг/м³ болды, ал бір реттік ШРК 0,15 мг/м³. Бұл да нормативтен шамамен 3,5 есе жоғары.

"Eco Almaty" ЖШС экологиялық мониторинг жүргізіп, шығарындылар көрсеткіштерін тіркейді. Анықталған бұзушылықтар туралы ақпарат Алматы қаласының Экология департаментіне және табиғатты қорғау прокуратурасына одан әрі қарау және тиісті шаралар қабылдау үшін жолданды. Тексерулер тұрақты негізде жүргізіліп, атмосфералық ауаның жай-күйін бақылауға және ластану көздерін анықтауға бағытталған", – делінген хабарламада.
