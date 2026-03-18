Түркістан облысында браконьерлерден 130 келіге жуық балық тәркіленді
Түркістан облысы Шардара аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері су биоресурстарын қорғау жөніндегі инспекторлармен профилактикалық іс-шаралар өткізу барысында заңсыз балық аулаудың жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицейлер Шардара су қоймасында жүргізілген рейд барысында екі жергілікті тұрғынды анықтады. Браконьерлер қайық және балық аулау торларының көмегімен 130 келіге жуық балықты заңсыз өндірген.
Биоресурстарын заңсыз өндіру фактісі бойынша тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде, сондай-ақ оқиғаның барлық мән-жайлары анықталып жатыр.
"Табиғатты қорғау заңнамасын бұзу әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады. Азаматтарды заңды сақтауға және табиғатты қорғауға үндейміз", - деп ескертті полиция.
