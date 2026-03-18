#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
482.49
556.75
5.79
Қоғам

Абай облысында есірткі қылмысына қатысы бар 10 күдікті ұсталды

Абай облысында есірткі қылмысына қатысы бар 10 күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 19:37
Абай облысында полиция қызметкерлері есірткіге қарсы жүйелі жұмысты жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірде жыл басынан бері есірткі айналымына байланысты 28 қылмыс анықталып, барлық дерек бойынша қажетті процессуалдық шаралар қабылданып, тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар 29 қылмыстық құқық бұзушылық тіркеліп, оларға қатысы бар тұлғаларды анықтау және жауапқа тарту бағытында белсенді жұмыс жүргізілуде.

Заңсыз айналымнан 51 келі әртүрлі есірткі және психотроптық заттар алынды. Есірткі жеткізу арналарының анықталуы мен жойылуына ерекше мән берілуде. Жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде синтетикалық есірткі жеткізудің екі тұрақты арнасы толықтай жойылды. Есірткі қылмысын жасаған 10 адам ұсталды, соның ішінде синтетикалық есірткі заңсыз сақтаған екі азамат бар.

Осыған орай Абай облысы полиция департаменті есірткі қылмысына тосқауыл қою мақсатында профилактикалық жұмысқа ерекше мән беріп келеді. Білім беру ұйымдарында дәрістер, деректі фильмдер көрсетілімдері өткізіліп, акциялар, флешмобтар және спорттық іс-шаралар ұйымдастырылуда.

Айдос Қали
Абай облысында инвестициялық бағдарлама арқылы жоғары табыс табуға уәде берген алаяқ ұсталды
21:22, 18 наурыз 2026
Абай облысында инвестициялық бағдарлама арқылы жоғары табыс табуға уәде берген алаяқ ұсталды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
