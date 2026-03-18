Алматы дәрігерлері ауыр жарақаттан кейін науқастың көру қабілетін ішінара қалпына келтірді
Науқас автокөлік жөндеу кезінде көз маңына темір құрал тиіп, жедел түрде ауруханаға жеткізілген. Жарақат өте ауыр болған: көздің ағы мен қасаң қабығы жыртылып, ішкі құрылымдары сыртқа шыққан. Дәрігерлердің айтуынша, мұндай жағдайда көзді сақтап қалу мүмкіндігі өте төмен болады.
"Алғашқы болжам өте қолайсыз еді. Мұндай жағдайда көбіне көздің семуі дамып, оны сақтап қалу мүмкін болмай жатады", — дейді офтальмолог Гүлзат Әбдірайымова.
Соған қарамастан дәрігерлер бар мүмкіндікті пайдаланып, науқастың көзін сақтап қалу үшін күресті. Ем бірнеше кезең бойынша жүргізіліп, жоғары технологиялық әдістер қолданылған.
Алғашқы кезеңде шұғыл хирургиялық көмек көрсетіліп, жарақат тігілді. Кейін науқастың жағдайы тұрақтанған соң реконструктивтік ота жасалып, жасанды нұрлы қабық пен көз бұршағы салынды. Бұл үшін арнайы тапсырыспен дайындалған жеке имплант қолданылған.
Емдеудің соңғы сатысында қасаң қабықты трансплантациялау отасы жүргізілді. Донорлық материал көп мүшелі донорлық бағдарлама аясында туыстарының келісімімен мәйіттік донордан алынған.
Кезең-кезеңімен жүргізілген емнің нәтижесінде дәрігерлер көз алмасын сақтап қана қоймай, көру қабілетін де ішінара қалпына келтіре алды. Қазіргі таңда науқастың көру деңгейі – шамамен 10 пайыз.
Мамандардың айтуынша, мұндай ауыр клиникалық жағдайда бұл көрсеткіштің өзі үлкен жетістік.