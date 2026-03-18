Қоғам

Алматы дәрігерлері ауыр жарақаттан кейін науқастың көру қабілетін ішінара қалпына келтірді

Алматы дәрігерлері ауыр жарақаттан кейін науқастың көру қабілетін ішінара қалпына келтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 19:24 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыдағы Орталық қалалық клиникалық аурухана дәрігерлері аса күрделі ота жасап, өндірістік ауыр жарақат алған ер адамның көзін сақтап қалып, көру қабілетін ішінара қалпына келтірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Науқас автокөлік жөндеу кезінде көз маңына темір құрал тиіп, жедел түрде ауруханаға жеткізілген. Жарақат өте ауыр болған: көздің ағы мен қасаң қабығы жыртылып, ішкі құрылымдары сыртқа шыққан. Дәрігерлердің айтуынша, мұндай жағдайда көзді сақтап қалу мүмкіндігі өте төмен болады.

"Алғашқы болжам өте қолайсыз еді. Мұндай жағдайда көбіне көздің семуі дамып, оны сақтап қалу мүмкін болмай жатады", — дейді офтальмолог Гүлзат Әбдірайымова.

Соған қарамастан дәрігерлер бар мүмкіндікті пайдаланып, науқастың көзін сақтап қалу үшін күресті. Ем бірнеше кезең бойынша жүргізіліп, жоғары технологиялық әдістер қолданылған.

Алғашқы кезеңде шұғыл хирургиялық көмек көрсетіліп, жарақат тігілді. Кейін науқастың жағдайы тұрақтанған соң реконструктивтік ота жасалып, жасанды нұрлы қабық пен көз бұршағы салынды. Бұл үшін арнайы тапсырыспен дайындалған жеке имплант қолданылған.

Емдеудің соңғы сатысында қасаң қабықты трансплантациялау отасы жүргізілді. Донорлық материал көп мүшелі донорлық бағдарлама аясында туыстарының келісімімен мәйіттік донордан алынған.

Кезең-кезеңімен жүргізілген емнің нәтижесінде дәрігерлер көз алмасын сақтап қана қоймай, көру қабілетін де ішінара қалпына келтіре алды. Қазіргі таңда науқастың көру деңгейі – шамамен 10 пайыз.

Мамандардың айтуынша, мұндай ауыр клиникалық жағдайда бұл көрсеткіштің өзі үлкен жетістік.

Айдос Қали
Алматылық офтальмологтар көзіне металл кіріп кеткен ер адамның жанарын сақтап қалды
77 жастағы Элтон Джон көру қабілетін жартылай жоғалтты
Алматы облысының дәрігерлері өңешіне сүйек тұрып қалған әйелді аман алып қалды
Четвёртая ракетка мира рассказала о состоянии своей руки перед началом турнира в Майами
В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
