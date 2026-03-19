Күн сайын миллион теңге және өмір үшін күрес: Таиландта жансақтау бөліміне түскен қазақстандық есін жиды
КТК мәліметінше, 36 жастағы Алексей Вивтоненко Таиландта демалып жүрген кезінде кенеттен ауыр халге түскен. Ол өткір панкреатиттен зардап шегіп, ағзасының бірнеше органы істен шығып, дәрігерлер оны жасанды комаға енгізген. Науқас екі апта бойы есін жимаған. Жансақтау бөліміндегі бір күннің құны миллион теңге шамасында шыққан. Осындай қиын-қыстау күндерде көптеген қазақстандық отбасыға қаржылай көмек көрсеткен.
"Барлық күш-жігердің арқасында мен қазір осы видеоны жазып, сіздерге сәлем жолдай аламын! Өзімді жақсы сезінемін, санам дұрыс, мен кім екенімді, қайда екенімді білемін. Қазіргі жағдайымды да бағалай аламын", – деді Алексей Вивтоненко.
Дегенмен, емдеу жұмыстары әлі жалғасуда. Ұзақ кома кезінде денесінде жарақаттар пайда болып, ота жасауға тура келген. Кейін дәрігерлер өкпесінде тромбты анықтап, асқазанына дренаж түтіктерін қойған. Қазіргі кезде Алексей өз бетінше тіпті отыра алмайды.
Пхукеттегі ауруханадағы жалпы палаталар жансақтау бөліміндегіден арзанырақ, бірақ шетелдік азаматқа көрсетілетін барлық көмек коммерциялық негізде. Туыстарының айтуынша, Алексейді елге жеткізіп емдеу қаржылық және моральдық тұрғыдан әлдеқайда жеңіл болар еді. Олар бірнеше рет Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігіне медициналық көмек көрсетіп, тасымалдау мәселесі бойынша жүгінген. Бірінші жолы науқастың ауыр жағдайына байланысты, екінші жолы ол өздігінен дем алып, санасы дұрыс болғандықтан, көмек көрсетілмеген.
"Егер мамандар оның жағдайы ауыр екенін растаса, дәрігерлер мен санитарлық авиация оны әкелуге міндетті. Бұл – адамның табиғи құқығы. Енді Конституцияны өзгерттік, адамдарға рұқсат сұрау немесе өтіну жеткіліксіз, талап ету керек. Министрлікті сотқа беріп, олардың өз функцияларын орындамағанын сұрау қажет. Бюджеттен бөлінген қаржы қайда кетті деп сұрау керек", – деді Қазақстан Парламенті Мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов.
Алайда Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, қазақстандық туристтің қазіргі жағдайы медициналық авиациямен тасымалдау үшін көрсеткішке сәйкес емес. Сол себепті туыстары шетелде емделу үшін қаражат жинауды жалғастыруда.